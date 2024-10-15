Как реабилитировать политзаключенных в России будущего

Юристы и правозащитники представили в Берлине концепцию реабилитации политических заключенных в случае смены режима в России. Что именно они предлагают - у DW.

Российские юристы и правозащитники 14 октября 2024 года представили в Берлине "Концепцию освобождения и реабилитации политических заключенных" - план освобождения в будущем тех, кто был осужден по политическим мотивам за время правления в России Владимира Путина. "Мы не можем знать, в каких политических обстоятельствах будущая российская власть будет, если будет, целиком или частично реализовывать предлагаемый проект", - признают авторы концепции, но каким бы неопределенным не казалось будущее, продолжают они, подготовкой к этому нужно заниматься заранее.

В дорожной карте, представленной правозащитниками, прописаны как общие принципы, по которым необходимо будет проводить реабилитацию, так и конкретные шаги для освобождения политзаключенных. Для подобной работы необходимо создать временную комиссию, считают авторы проекта. Среди основных принципов для ее формирования они называют экспертность, прозрачность и безупречную репутацию. Комиссию предлагается наделить широкими полномочиями по внесению изменений в законодательство, обращению в органы власти, разработке актов об амнистии, а также обеспечить доступ в закрытые учреждения и право участия в судебных делах.

Правозащитники предлагают отменить политические статьи

По словам авторов концепции, самая прямолинейная часть работы по освобождению и реабилитации политических заключенных будет состоять в отмене явно политически мотивированных статей УК РФ - в таком случае все осужденные по ним люди автоматически должны быть освобождены. Всего авторы концепции перечислили более 20 таких статей, еще более 10 предлагается сильно переработать.

Презентация в Берлине Концепции освобождения и реабилитации политических заключенных Фото: Daniil Sotnikov

Отменены, по мнению правозащитников, должны быть статьи о дискредитации армии, о "фейках" об армии , законодательство об "иноагентах", законы о "нежелательных организациях" и запреты на участие в деятельности зарубежных НКО и сотрудничество с иностранными структурами, а также "дадинская статья" о неоднократном нарушении митинговых правил.

Некоторые статьи УК РФ создают "невнятные и антиконституционные основания для преследования", продолжают авторы концепции, поэтому тоже должны быть отменены или переработаны. К примеру, излишней авторы считают статью о призывах к деятельности, направленной против безопасности государства. "Действительно опасные призывы охвачены другими статьями УК", - пояснили правозащитники.

К другим статьям с невнятным толкованием или вовсе излишним авторы документа отнесли призывы к сепаратизму, оскорбление чувств верующих, демонстрацию запрещенной символики, недонесение о терроризме, сдачу в плен, получение сведений, составляющих гостайну, повреждение военных мемориалов и другие статьи. Некоторые действия не могут рассматриваться как преступления, а какие-то покрываются другими статьями УК, в которых нет политической окраски, объяснили юристы.

На презентации авторы концепции подчеркнули, что не пытались охватить все статьи Уголовного кодекса, которым требуется доработка, а сконцентрировались лишь на политических статьях.

Необходима амнистия по ряду статей

Полная или частичная декриминализация политических статей не решит всех проблем, продолжают правозащитники. В УК РФ останутся статьи, соответствующие по составу европейским стандартам законотворчества, но многие люди будут осуждены по ним без достаточных оснований. Например, это относится к статье о призывах к терроризму и его оправданию. С 2022 года эта статья стала самой массовой, по которой возбуждаются дела о публичных высказываниях. В большинстве своем эти дела следует пересмотреть, считают авторы концепции. По их словам, этот процесс займет много времени, в течение которого осужденные будут оставаться за решеткой.

Поэтому в концепции предлагается провести амнистию по подобным статьям - в тех случаях, когда большая часть приговоренных не представляли опасности. "Можно предположить, что в результате амнистии на свободе окажутся некоторые люди, потенциально представляющие и в новых условиях общественную опасность, - признают авторы концепции. - Тем не менее общественная польза от освобождения жертв политических репрессий многократно превышает потенциальные риски от освобождения небольшого числа обоснованно осужденных лиц. Эти риски должны быть минимизированы работой правоохранительных органов".

Возможен ли будет индивидуальный пересмотр дел

Даже после декриминализации, амнистии и массового пересмотра уголовных дел за решеткой останутся люди, чьи дела были сфабрикованы по политическим мотивам. Они могли быть осуждены по самым разным статьям от мошенничества до, например, хранения наркотиков. В таких случаях осужденный должен иметь возможность обжаловать приговор, несмотря на пропущенный процессуальный срок или обратиться в комиссию.

В каждом случае комиссия должна разбираться, было ли преследование политическим и оказало ли это решающее влияние на приговор. Кроме того, политзаключенные будут иметь право на компенсацию, в том числе за неполученные доходы, расходы, связанные с преследованием, и различный моральный вред. Решения о компенсациях будет принимать суд.

Украинские военные и гражданские

Отдельно авторы концепции расписывают вопросы, связанные с вторжением России в Украину и касающиеся граждан Украины. Правозащитники предлагают освободить и репатриировать всех незаконно задержанных украинских гражданских лиц, расформировать "фильтрационные" лагеря и тайные тюрьмы, передать Украине обвиняемых в насильственных преступлениях, прекратить уголовные дела против добровольцев за службу в армии Украины и провести обмен "все на всех" военных, обвиняемых в совершении военных преступлений для дальнейшего уголовного преследования на родине.

"Освобождение людей - это будет марафон"

"Освобождение людей - это будет марафон, но марафон, который должен начаться с резкого мощного броска", - объяснил необходимость разработки концепции заранее юрист и член правления центра защиты прав человека "Мемориал" Денис Шедов.

Основательница проекта "Ковчег" Анастасия Буракова и руководитель проекта "Поддержка политзаключенных. Мемориал" Сергей Давидис Фото: Daniil Sotnikov

Помимо него, 40-страничный доклад представляли руководитель проекта "Поддержка политзаключенных. Мемориал" Сергей Давидис, правозащитник Олег Козловский и юрист Мария Чащилова. Вообще над концепцией работало больше людей, но не все могут публично комментировать свое участие, пояснила Анастасия Буракова, правозащитница и основательница проекта "Ковчег", при поддержке которого создавалась концепция.

Подобный план - это один из множества шагов к демократизации. "Требование освободить всех политзаключенных объединяет все страты россиян, выступающих против войны и диктатуры. Эмоционально требование понятно, но, если подходить к нему инструментально, появляются вопросы", - сказал на презентации Сергей Давидс из "Мемориала".