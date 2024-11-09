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ПолитикаСША

Байден обсудит передачу власти с Трампом 13 ноября

Екатерина Венкина
9 ноября 2024 г.

Президент США Джо Байден 13 ноября примет Дональда Трампа в Овальном кабинете, сообщили в Белом доме.

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Дональд Трамп и Джо Байден
Дональд Трамп и Джо Байден (фото из архива)Фото: Artem Priakhin/Sipa/Sopa/picture alliance

Американский лидер Джо Байден 13 ноября примет Дональда Трампа, победившего на выборах президента США. Об этом в субботу, 9 ноября, сообщили в Белом доме.

Байден и Трамп встретятся в Овальном кабинете в 11.00 по местному времени (19.00 мск).

Политики пообщаются по инициативе главы государства. Подобная встреча уходящего и избранного президентов является в США традиционным форматом.

Вместе с тем Трамп не пригласил Байдена для подобного общения в 2020 году, когда республиканец проиграл выборы своему сопернику от демократов, напомнило агентство AP.

Трамп вернется на пост главы США в январе

Согласно предварительным результатам подсчета голосов - кандидат от Республиканской партии, Трамп одержал победу на президентских выборах в США 5 ноября. Республиканец заручился голосами 295 выборщиков, вице-президент демократка Камала Харрис - могла рассчитывать на 226 голосов. Для победы требовалось получить 270 голосов выборщиков, представляющих избирателей в своих штатах.

Камала Харрис публично признала поражение, которое потерпела в борьбе за высший государственный пост. Инаугурация нового президента США состоится 20 января.

Байден пообещал обеспечить мирную передачу власти своему преемнику. "Я выполню свой долг как президент. Я выполню свою клятву и буду соблюдать конституцию. 20 января здесь, в Америке, произойдет мирная передача власти", - заявил Байден, выступая с обращением к нации 7 ноября.

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