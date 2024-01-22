Антивоенный комитет РФ объявлен "нежелательной организацией"

О признании "Антивоенного комитета РФ" "нежелательным" сообщил депутат Госдумы Андрей Луговой со ссылкой на ответ Генпрокуратуры. Он же и подал жалобу на организацию.

Генеральная прокуратура РФ признала "нежелательной организацией" "Антивоенный комитет России", сообщил в понедельник, 22 января, депутат Госдумы от "Единой России" Андрей Луговой, который и подал жалобу на организацию.

Луговой опубликовал ответ первого заместителя генерального прокурора Анатолия Разинкина, в котором говорится, что "Антивоенный комитет" был признан "нежелательным" еще 11 января. Ранее об этом не сообщалось, в реестре "нежелательных" организаций его тоже нет.

Как следует из документа, помимо Russian antiwar comittee ("Антивоенного комитета России"), "нежелательными" признаны его "ассоциированные члены" - французская Russie-Libertes и испанская La Asocicion de Rusos Libres.

Создателем "Антивоенного комитета России" Андрей Луговой называет Михаила Ходорковского и перечисляет направления деятельности комитета, указанные на его сайте. "Российский комитет действия", "Конгресс свободной России", "Ковчег", "Первым рейсом", "Пересмотр" и "Рассвет" - все эти проекты занимаются гуманитарной помощью жертвам войны, беженцам и эмигрантам, координацией антивоенных активистов и наблюдением за выборами.

Кто такой Андрей Луговой

Выпускник Московского высшего военного командного училища (выпуск 1987 года) Андрей Луговой - бывший офицер, как утверждал он сам, Комитета государственной безопасности СССР. Британский суд назвал его вероятным исполнителем убийства бежавшего на Запад экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, которое было совершено в Лондоне в ноябре 2006 года. Литвиненко по указанию ФСБ отравили Андрей Луговой и его сообщник Дмитрий Ковтун, говорилось в докладе судьи Роберта Оуэна, который расследовал это преступление. Луговой назвал выводы Оуэна абсурдными. В свою очередь Европейский суд по правам человека, также рассматривавший это дело, счел, что Луговой и Ковтун "действовали как агенты российского государства".

"Антивоенный комитет" помогает жертвам войны

"Антивоенный комитет России" - это общественная организация, основанная группой общественных деятелей и активистов из России 27 февраля 2022 года, вскоре после начала войны в Украине. Как говорится на сайте комитета, заявленная цель проекта - "противостоять этой кровопролитной войне, вырабатывать общую позицию, помогать людям координировать свои усилия, решать огромное количество проблем, которые возникли из-за путинской агрессии".

Деятельность так называемых "нежелательных организаций" в России запрещена. Гражданам нельзя с ними сотрудничать, участвовать в их мероприятиях и распространять материалы. За все это предусмотрено административное и уголовное наказание.

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