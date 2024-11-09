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Советник Трампа: Возврат Крыма Украине уже невозможен

Кирилл Шестаков
9 ноября 2024 г.

Киев должен сфокусироваться на достижении мира, а не на возврате оккупированных РФ территорий, заявил советник Трампа Брайан Ланза. "Крыма больше нет", - сказал он.

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Солдаты ВСУ в Запорожье
Солдаты ВСУ в ЗапорожьеФото: Viacheslav Madiievskyi/Avalon/Photoshot/picture alliance

Старший советник Дональда Трампа, победившего на президентских выборах в США, Брайан Ланза заявил, что Украина должна сосредоточиться на достижении мира, а не на возврате оккупированных Россией территорий. Об этом в субботу, 9 ноября, сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Ланза: "Крыма больше нет"

"Если президент Зеленский сядет за стол переговоров и скажет, что мы можем достичь мира только при условии возврата Крыма, он покажет нам, что не настроен серьезно", - заявил Ланза в эфире радиопрограммы Weekend на BBC.

"У нас есть новость для президента Зеленского: Крыма больше нет. И если ваш приоритет - вернуть Крым и заставить американских солдат воевать, чтобы вернуть Крым, то вы сами по себе", - добавил республиканец. 

Ланза отметил, что испытывает огромное уважение к храбрости украинцев, но приоритетом США является "мир и прекращение убийств". По словам советника Трампа, "реалистичным" для украинцев является "видение мира", а не "видение победы".

Ожидается, что Дональд Трамп начнет вести переговоры с Киевом и Москвой после своей инаугурации в январе 2025 года. Ранее Трамп неоднократно заявлял, что приоритетом своего второго президентского срока считает быстрое прекращение войны в Украине. По его словам, мирное соглашение между Россией и Украиной может быть заключено "в течение 24 часов" после того, как он вступит в должность президента.

 

 

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