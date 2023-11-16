Почему белорусская и российская оппозиции не сотрудничают?

Для взаимодействия с белорусскими демсилами российским не хватает субъектности, при этом оппоненты Лукашенко не видят у противников Путина интереса в сотрудничестве, считают опрошенные DW политики.

Недавнее интервью Светланы Тихановской "Новой газете", где она назвала президента России Владимира Путина легитимным и заявила, что россияне подвержены имперскому мышлению, вызвало бурю обсуждения в оппозиционных кругах как России, так и Беларуси. Но если белорусы высказывались в поддержку лидера их демсил, то представители российской оппозиции были весьма возмущены словами Тихановской. Эта дискуссия подняла вопрос о взаимодействии белорусской и российской оппозиции: кажется, что у оппозиционеров обеих стран одна цель, но о каком-либо сотрудничестве между ними совсем не слышно. Почему сложилась такая ситуация и стоит ли ожидать совместных проектов демсил РФ и Беларуси, DW выясняла у самих белорусских и российских оппозиционеров.

Контакты есть, но сотрудничества нет

По словам бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, определенные контакты между российскими и белорусскими оппозиционерами есть. "Кто-то знаком с Тихановской, хотя я сам не успел еще познакомиться. Когда я был в Варшаве, то встречался с представителями Координационного совета (КС) оппозиции, они из штаба Виктора Бабарико - Антон и Иван (Антон Родненков и Иван Кравцов. - Ред.). Еще я знаком с сестрой Марии Колесниковой Татьяной (Хомич. - Ред.). Мы на связи, общаемся, но стабильного сотрудничества, совместных проектов у нас нет", - констатирует Гудков.

Андрей Егоров Фото: privat

Такое положение дел подтверждает и белорусская сторона. По словам спикера КС Андрея Егорова, между оппозиционерами из двух стран есть спорадические встречи, иногда даже участие в общих мероприятиях: "Но устойчивых контактов, которые были бы основаны на общем понимании ситуации и общей стратегии действия, нет".

При этом Егоров признает, что такие контакты были бы полезны: "Россия - это наш сосед, от которого мы никогда никуда не денемся. Политическая жизнь в России влияет на то, что происходит в Беларуси, а значит, то, что делает российская оппозиция важно для нас, нам нужно это понимать. А чтобы понимать, мы должны сотрудничать и взаимодействовать".

Гудков: Российской оппозиции не хватает субъектности

Говоря об отсутствии взаимодействия между белорусскими и российскими демсилами, Дмитрий Гудков отмечает, что главное сейчас - поддерживать друг друга, "чтобы свергнуть наших диктаторов". По его мнению, успех российской оппозиции будет означать успех Беларуси - и наоборот: "Поскольку у нас Союзное государство и все связано".

Дмитрий Гудков Фото: DW

Проблемой Гудков называет тот факт, что в мире по-разному относятся к России и Беларуси: "У белорусов есть избранный президент. Из-за того, что Тихановская так ярко выступила в ходе президентской кампании, у нас в Кремле решили вообще ни на какие выборы нас не пускать, чтобы не было этой выборной легитимности. Получается, весь мир видел сопротивление белорусов режиму Лукашенко, а у россиян такого не было. И очевидно, что когда началась война (в Украине. - Ред.), то к нам другое отношение".

Поэтому, добавляет Гудков, российской оппозиции нужно сначала обрести политическую субъектность: "Потому что, ну вот что такое российская оппозиция? Есть команда Алексея Навального, есть коалиция, которую мы делаем с Михаилом Ходорковским. Мы занимаемся процессом легитимации российской оппозиции, идем по пути формирования широкой коалиции, чтобы эта субъектность появилась и была признана. Сейчас, например, выходим на финишную прямую в переговорах с ПАСЕ. Если у нас появится политическая субъектность, нам будет проще взаимодействовать".

Егоров: У русских либералов во многом имперский взгляд

В свою очередь Андрей Егоров совершенно иначе объясняет отсутствие кооперации между оппозиционерами из двух стран. По его оценке, причина - в самом подходе российской оппозиции к сегодняшней ситуации: "Они традиционно игнорируют в своем видении такие страны, как Беларусь. Все, что в их понимании входит в зону влияния России, они пытаются обсуждать сами, вместо признания стейкхолдерами тех людей, которые представляют эти страны".

Светланa Тихановскaя Фото: Sergei Gapon/AFP/Getty Images

Егоров говорит, что Тихановская была права в том самом интервью "Новой газете", и даже у русских либералов во многом имперский взгляд на ситуацию. "Они не видят белорусскую оппозицию как субъекта, с которым нужно выстраивать прочные стратегические связи. Они считают для себя правильным комментировать ситуацию в Беларуси, рекомендовать западным политикам действия в отношении Беларуси. Это все мало способствует построению устойчивых связей", - уверен спикер КС.

Кроме того, по его мнению, за все время российская оппозиция проявляла мало интереса к взаимодействию с белорусскими коллегами. Рассуждая о проблеме субъектности, оппонентов Владимира Путина, Андрей Егоров соглашается, что решение этого вопроса может помочь сотрудничеству, но уточняет, что без взаимного движения ничего не случится.

"Может быть найдено 300 причин, чтобы не взаимодействовать, пока не будет общности интересов и понимания, что в этой ситуации можно делать вместе", - указал Егоров.

В каких областях могут сотрудничать оппозиционеры России и Беларуси?

Если говорить о потенциале будущего взаимодействия, то тут представитель КС видит широкий спектр направлений: "От вопросов прав человека до мониторинга того, что происходит в России, ее внешней политике. Также были бы интересны совместные проекты, связанные с вопросами деимпериализации, деколонизации, переустановления отношений будущей России со странами региона".

Дмитрий Гудков согласен, что в будущем можно ожидать совместных проектов: "Может быть информационное сотрудничество, у всех есть медийные ресурсы. Кроме того, надо сотрудничать в защите за рубежом прав граждан двух стран, которые сталкиваются с проблемами. У белорусов уже есть проблема с паспортами, думаю, скоро и у нас будет такая же проблема. Если какие-то решения будут приняты для белорусов, они затем могут быть имплементированы и для россиян".

Оппозиционные силы двух стран, заключил Гудков, вполне могут объединиться, чтобы лоббировать те или иные решения.

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