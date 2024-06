Евросоюзу предлагают упростить прием эмигрантов из России

Российские оппозиционные силы обсудят с европейскими чиновниками вопрос расширения возможностей для миграции из России в страны Евросоюза. В качестве одной из мер предлагается введение "карты релоканта" - обладатель этого документа сможет беспрепятственно получить ВНЖ одной из стран ЕС, открыть счет в банке, арендовать недвижимость или устроиться на работу. Авторы идеи уверены: отток образованных и обеспеченных россиян может ослабить экономическое состояние РФ, а вместе с тем "создаст серьезные вызовы перед режимом Путина". Об этом говорится в исследовании о российских релокантах в ЕС , опубликованном во вторник, 11 июня.

Доклад подготовлен новым аналитическим центром Center for Analysis and Strategies in Europe (CASE), в экспертный совет которого от России вошли Дмитрий Гудков, Сергей Алексашенко, Владислав Иноземцев, Андрей Мовчан и Дмитрий Некрасов. Исследование представят в Париже во Французском институте международных отношений (IFRI), по заказу которого оно было проведено. В ближайшие дни доклад презентуют также в ПАСЕ, МИД Германии и бундестаге, уточнил Гудков.

Портрет эмигранта из РФ: образование, высокий доход, антивоенные взгляды

В ходе исследования специалисты опросили 3,5 тысячи граждан РФ, проживающих во Франции, Германии, Польше и на Кипре. Результаты показали, что большая часть выехавших из России после начала войны в Украине - 82 процента - имеют высшее образование или ученую степень. 62 процента опрошенных заявили о ежемесячных заработках на уровне 3000 евро и выше. Эта категория граждан, говорит Гудков, не только не требует пособий, но и делает существенный вклад в экономику стран ЕС.

Среди переехавших в ЕС за последние два года россиян подавляющее большинство выступают против политики президента РФ Владимира Путина (79%) и поддерживают Украину (64%). Гудков подчеркивает, что большинство релокантов - обеспеченные и образованные люди с антивоенными взглядами. "Важно, что это работа европейских специалистов, которая подтверждает наши давние тезисы: новые переселенцы из России придерживаются европейских взглядов, выступают против войны, их с полным правом можно назвать "русскими европейцами". Они безопасны и представляют экономический и социальный ресурс для европейских обществ", - заявил в интервью DW российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков.

Авторы доклада предлагают "карту релоканта" для россиян

Авторы исследования предлагают властям стран Европейского Союза разработать правовые нормы для массовой миграции граждан РФ в ЕС, рассказал Гудков. По его словам, сейчас граждане РФ встречаются с ограничениями в некоторых европейских странах: среди них, например, проблемы с получением ВНЖ или отказ в открытии счетов в европейских банках.

В исследовании предлагается новый механизм привлечения в ЕС "экономической миграции" из России: например, с помощью "карты релоканта", обладатель которой сможет без проблем открыть банковский счет, арендовать недвижимость, устроиться на работу в одной из стран ЕС. Документ, как указано в докладе, может действовать год с возможностью продления. В течение этого "испытательного периода" владелец карты должен подтвердить, что он трудоустроился или открыл собственный бизнес, прожил три четверти времени в стране, выдавшей вид на жительство, имеет высшее образование, знает один из европейских языков, а также обладает жильем или арендует его в ЕС. Причем в качестве средств для проживания предлагается предоставлять свидетельства наличия у релоканта ликвидных активов в России.

"Сегодня стратегия подрыва путинского режима должна включать в себя срежиссированное "кровопускание": стимулирование оттока из России и квалифицированных специалистов, и денег непричастного к войне российского бизнеса", - говорится в докладе. Формирующаяся новая диаспора из РФ обладает политическим потенциалом: она способна сыграть важную роль в преобразовании России в случае падения путинской диктатуры, а в Европе и в Западе в целом такое сообщество будет видеть "близкого и понимающего союзника, а не врага", подчеркивается в документе.

Заявиться на такую программу, считают оппозиционеры, будут готовы около 300 тысяч россиян, уже покинувших родину после начала войны в Украине, но желающих жить на территории ЕС. "Они не являются активистами или оппозиционерами, а движимы поиском опций для профессиональной карьеры, безрискового места проживания и страны, в которой их дети могли бы воспитываться вне культуры ненависти, которая создается сегодня в России", - описывается портрет такого переселенца. Авторы доклада также предлагают выдавать "карты релоканта" и внутри России - через европейские посольства, сместив фокус с оформления туристических виз.

"Карта релоканта" - не то же самое, что "паспорт хорошего русского"

Россиянка с паспортом проходит пограничный контроль Фото: Lehtikuva via REUTERS

Политик настаивает, что нынешняя инициатива направлена на отмену дискриминации для граждан РФ в ЕС и не имеет отношения к идее создания системы Worldview ID - базы россиян с антивоенными взглядами, получившей в соцсетях мем "паспорт хорошего русского". "Эта идея, которую извратили, уже потеряла свою актуальность", - пояснил Гудков.

Также оппозиционный политик подчеркнул, что параллельно европейским властям предлагается расширить программу выдачи гуманитарных виз, на получение которых образовалась очередь. "Но 95% уехавших из России не нуждаются в гуманитарных визах. Они готовы работать, зарабатывать, платить налоги. Им не нужны никакие пособия. Мы обращаем внимание на них, предлагаем различные варианты для их переселения в ЕС, это может быть не обязательно карта релоканта", - заключил Гудков. В противном случае, рассуждает он, продолжится возвращение части релокантов обратно в Россию и восстановление экономики страны, а еще часть может разочароваться в Западе, "не делающего различий между путинским режимом и людьми современных либеральных взглядов, ставшими его заложниками".