43 страны требуют международного расследования по Навальному

После смерти российского оппозиционного политика Алексея Навального в колонии более 40 стран призвали провести независимое расследование обстоятельств трагедии. Российские власти должны обеспечить возможность "независимого и прозрачного международного расследования его внезапной смерти", заявила представитель ЕС в международных организациях в Женеве Лотте Кнудсен в понедельник, 4 марта.

Выступая в Совете ООН по правам человека, она возложила главную ответственность за смерть Навального на президента РФ Владимира Путина. "Мы возмущены смертью российского оппозиционного политика Алексея Навального, главная ответственность за которую лежит на президенте Путине и российских властях", - заявила Кнудсен, выступая от имени 43 государств, в том числе стран ЕС, США, Великобритании, Украины, Австралии, Новой Зеландии, Канады и Норвегии.

По словам дипломата, "неожиданная и шокирующая смерть Навального является еще одним признаком усиливающихся и систематических репрессий в России". Она выразила глубокую обеспокоенность в связи с "систематическим подавлением гражданского общества", а также репрессиями против политической оппозиции внутри России и за рубежом.

Смерть Алексея Навального

Алексей Навальный, приговоренный к длительному сроку заключения, умер 16 февраля в колонии особого режима "Полярный волк" в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. В заключении о его смерти сказано, что 47-летний политик умер от "естественных причин". Сторонники создателя ФБК считают, что его убили. За время пребывания в заключении Навального 27 раз отправляли в штрафной изолятор.

Тело Алексея Навального выдали его матери Людмиле Ивановне только 24 февраля. До этого она жаловалась на ультиматум со стороны Следственного комитета, который требовал согласия на тайные похороны Навального без публичного прощания. Людмила Навальная отказалась выполнять это требование.

Похороны Навального прошли 1 марта в Москве на Борисовском кладбище. Несмотря на угрозы задержания, проститься с политиком пришли тысячи человек. Спустя несколько дней после похорон к могиле политика стоят очереди для возложения цветов и прощания с ним.

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