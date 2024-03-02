  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеАлексей НавальныйСитуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

Грозев: Расследование смерти Навального скоро завершится

Жан Рофе
2 марта 2024 г.

Журналист-расследователь Христо Грозев пообещал, что в течение месяца станут известны обстоятельства смерти Алексея Навального.

https://p.dw.com/p/4d64b
На похоронах Алексея Навального
На похоронах Алексея НавальногоФото: Olga Maltseva/AFP/Getty Images

Расследование обстоятельств смерти российского оппозиционного политика Алексея Навального в колонии должно завершиться в течение месяца, рассказал болгарский журналист-расследователь Христо Грозев в эфире телеканала "Дождь" в пятницу, 1 марта.

По его словам, в этот раз вместе с его командой работают множество других журналистов-расследователей под координацией главы совета директоров международного Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Марии Певчих. "Мы точно узнаем правду, и это будет не так долго, как в прошлый раз", - заверил Грозев.

Грозев: Навального могли отравить

Он не стал называть конкретные версии, которые сейчас проверяет команда расследователей, чтобы не давать возможности российским спецслужбам уничтожить необходимые для расследования данные, но не исключил, что Навального могли вновь отравить.

Грозев также подтвердил, что к моменту смерти Навального между Россией, США и Германией шли неформальные переговоры об обмене политика на предполагаемого сотрудника российских спецслужб Вадима Красикова, отбывающего в Германии пожизненный срок за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. По словам Грозева, президент РФ Владимир Путин был в курсе этого предложения.

Смотрите также:

Можно ли скрыть причину смерти - интервью с судмедэкспертом

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Колонна людей в Москве, пришедших проститься с Алексеем Навальным

"Он останется в истории". Как простились с Алексеем Навальным

"Он останется в истории". Как простились с Алексеем Навальным

Алексея Навального, который умер в колонии, 1 марта в последний путь провожали тысячи людей. Они пришли на похороны оппозиционного политика в Москве, несмотря на угрозы задержания.
Политика1 марта 2024 г.
Заседание Европарламента в Страсбурге

Европарламент: Путин должен ответить за гибель Навального

Европарламент: Путин должен ответить за гибель Навального

Евродепутаты считают президента РФ Путина лично ответственным за гибель Алексея Навального и полагают, что вполне оправданно ставить вопрос о его легитимности. Депутаты назвали смерть оппозиционера убийством.
Политика29 февраля 2024 г.

YouTube-канал "Дождя"

Интервью Христо Грозева телеканалу "Дождь"
www.youtube.com