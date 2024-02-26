ФБК: Навального убили, чтобы сорвать его обмен на Красикова

Мария Певчих заявила, что Алексея Навального планировали обменять на Вадима Красикова, отбывающего срок в Германии, но президент РФ решил убить его, когда переговоры были на финальной стадии.

Политик Алексей Навальный "был убит" в колонии, чтобы не допустить его обмена на предполагаемого сотрудника российских спецслужб Вадима Красикова, отбывающего в Германии пожизненный срок за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Об этом в понедельник, 26 февраля, заявила соратница оппозиционера, председатель совета директоров международного Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Мария Певчих.

"Навальный в ближайшие дни должен был оказаться на свободе, потому что мы добились решения о его обмене. В начале февраля Путину предложили обменять киллера, офицера ФСБ Вадима Красикова, который отбывает срок за убийство в Берлине, на двух американских граждан и Алексея Навального", - рассказала она.

По словам Певчих, работа над возможностью обмена оппозиционера началась сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину и велась на протяжении последних двух лет. Одним из посредников выступал российский олигарх Роман Абрамович.

Вечером 15 февраля, как утверждает председатель ФБК, она получила подтверждение, что переговоры об обмене Красикова на Навального и двух граждан США ведутся и "находятся на финальной стадии", а на следующий день было объявлено о смерти Навального. По мнению Певчих, президент РФ не хотел видеть Навального на свободе и избавился от "предмета торга", чтобы обменять Красикова на кого-то другого.

Власти Германии не комментируют возможный об мен Навального

Правительство ФРГ не комментирует готовившийся возможный обмен Алексея Навального на Вадима Красикова, заявила в понедельник заместительница официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман (Christiane Hoffmann). "Мы на эту тему не высказываемся", - сказала она в ответ на вопрос корреспондента DW.

О том, что Россия добивается возвращения на родину Вадима Красикова, сообщалось и ранее. Как писала газета The Wall Street Journal (WSJ), в обмен на его освобождение из немецкой тюрьмы на родину, вероятно, смогли бы вернуться бывший морской пехотинец США Пол Уилан, приговоренный в РФ в 2020 году к 16 годам колонии по обвинению в шпионаже, а также корреспондент WSJ Эван Гершкович, который с марта находится под арестом по той же статье. Среди кандидатов на обмен заключенными фигурировала и фамилия Алексея Навального.

Сам президент РФ Владимир Путин в резонансном интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое вышло в начале февраля, намекал на готовность обменять на Красикова Эвана Гершковича. Навального в контексте обмена он не упоминал.

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