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Тело Алексея Навального отдали матери

Даниил Сотников
24 февраля 2024 г.

Тело Алексея Навального отдали его матери после нескольких дней угроз и ультиматумов, сообщили соратники политика.

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Мемориал Алексея Навального
Мемориал Алексея НавальногоФото: Beata Zawrzel/ZUMAPRESS/picture alliance

Тело российского оппозиционера Алексея Навального, умершего в колонии "Полярный волк" в Харпе, отдали его матери Людмиле Навальной. Об этом в субботу, 24 февраля, сообщили соратники политика.

"Спасибо большое всем, кто требовал этого вместе с нами. Пока Людмила Ивановна в Салехарде. Похороны еще впереди. Мы не знаем, будет ли власть мешать провести их так, как этого хочет семья и как того заслуживает Алексей. Мы будем сообщать информацию по мере ее поступления", - написала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в соцсети X.

Угрозы и ультиматумы

В течение нескольких дней Людмиле Навальной угрожали и выдвигали ультиматумы, чтобы она согласилась провести тайные похороны. В противном случае следователи грозились не отдать ей тело сына и похоронить его в колонии. 

По словам Людмилы Навальной, силовикам, общающимся с ней, "приходили приказы" добиться согласия на проведение тайных похорон политика без прощания. Следователь по делу о смерти Навального Александр Варапаев, по словам матери оппозиционера, сказал ей: "Время работает не на вас, тело разлагается".

Вдова политика Юлия Навальная обвинила президента России Владимира Путина в глумлении над телом мужа. "Сегодня девять дней, как погиб мой муж. Девять дней, как Путин убил Алексея Навального. Но убийства Путину показалось мало. Теперь он держит в заложниках его тело, издевается над его матерью, заставляет ее согласиться на тайные похороны", - заявила Навальная в видеообращении, опубликованном ранее сегодня.

Смотрите также:

Кира Ярмыш о происходящем с телом Навального

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