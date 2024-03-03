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В России заблокирован сайт акции "Полдень против Путина"

Сергей Ромашенко
3 марта 2024 г.

Протестную акцию в ходе предстоящих выборов президента РФ инициировал экс-депутат Заксобрания Петербурга Максим Резник. Роскомнадзор заблокировал сайт протестного мероприятия.

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Карикатура на Путина на плакате протестующих против Путина в Москве, декабрь 2011 года
Акция протеста против Путина в Москве (фото из архива: декабрь 2011 года)Фото: Russland Moskau/AFP/Getty Images

Роскомнадзор (РКН) заблокировал сайт протестной акции "Полдень против Путина"), которую предлагал провести в ходе предстоящих в марте президентских выборов бывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник, сообщил Telegram-канал правозащитного проекта "Роскомсвобода" в субботу, 2 марта.

Резник предложил всем, кто выступает против пятого срока Владимира Путина, прийти 17 марта на избирательные участки в одно время, в полдень, чтобы проголосовать за любого кандидата, кроме Путина, или испортить бюллетень.

По словам петербургского политика Сергея Гуляева, Роскомнадзор также потребовал удалить с YouTube его видео о "Полдне против Путина". Видеохостинг уведомил Гуляева, что блокировки потребовала Генпрокуратура. Тем не менее видео по-прежнему доступно.

Акцию "Полдень против Путина" при жизни поддерживал известный оппозиционер Алексей Навальный. "Важнее всего, что это будет настоящая общероссийская акция протеста, которая пройдет не просто в каждом городе, а в каждом районе каждого города", - написал Навальныйв письме, которое его соратники опубликовали 1 февраля.

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