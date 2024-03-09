Муздиректор Баварской оперы: О Навальном напишут оперу

Умерший в заключении российский политик Алексей Навальный является мучеником современности и символом борьбы за свободу, заявил Владимир Юровский. При этом маэстро считает необходимым разделять искусство и политику.

О скончавшемся в колонии российском оппозиционном политике Алексее Навальном следует однажды написать оперу, считает музыкальный руководитель Баварской государственной оперы, дирижер Владимир Юровский. "Сейчас он для всех нас - неважно, соглашались ли мы с его политической программой или нет, - символ надежды и абсолютно бескорыстной борьбы за этот идеал свободы", - заявил Юровский в интервью информагентству dpa, опубликованном в пятницу, 8 марта.

Умерший оппозиционер является "современным мучеником", отметил Юровский. "Тот, кто решает отправиться из безопасной Германии в Россию без малейшей надежды на успех и прекрасно зная, что его ждет", - добавил он, имея в виду возвращение Навального в РФ после лечения в ФРГ и дальнейшую замену условного срока по делу косметической компании "Ив Роше" на реальный.

В то же время главный дирижер Баварской оперы не считает, что оперу о жизни политика следует писать сейчас. Опере очень сложно оставаться злободневной, пояснил Юровский. "Неестественность оперного и музыкального театра заключается в том, что люди открывают рты и начинают петь вместо того, чтобы говорить. Это очень затрудняет постановку актуальных тем", - указал он.

Юровский: Власть всегда пыталась использовать оперу в своих интересах

Дирижер особо выделил необходимость не утаивать политическое значение пьес и не позволять каким-либо партийно-политическим интересам использовать современных авторов опер в корыстных целях. В истории этого музыкально-театрального жанра власти во все времена пытались использовать оперу в своих целях, добавил собеседник dpa. "Искусство должно оставаться вне политики. Искусство не должно оставаться вне морального дискурса, но, по моему мнению, политику и искусство следует рассматривать отдельно", - подчеркнул он.

"Существует много замечательных художников и мыслителей, которые сейчас работают за границей. Все мы делаем все возможное, чтобы в этой стране снова воцарилась демократия и просто нормальные человеческие и социальные отношения", - добавил Юровский о России.

Уже 10 марта главный дирижер Баварской оперы будет стоять за пультом на премьере оперы "Пассажирка" Моисея Вайнберга. Постановка Тобиаса Кратцера (Tobias Kratzer) рассказывает о бывшей узнице концлагерей, пережившей Холокост, которой кажется, что она узнала одну из надзирательниц Освенцима во время океанского круиза.

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