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В Берлине хотят назвать улицу именем Навального

Вера Фридрих
20 февраля 2024 г.

Как минимум две берлинские организации уже выступили с инициативой назвать одну из улиц столицы именем Алексея Навального. Известие о смерти российского оппозиционера шокировало мир в прошедшую пятницу, 16 февраля.

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Митинг в память о Навальном
Митинг в память о Навальном перед зданием посольства РФ. Берлин, 16 февраля 2024 годаФото: Liesa Johannssen/REUTERS

Инициатива Demokrati-JA ("Да" демократии) стартовала в понедельник, 19 февраля, на онлайн-платформе Change.org петицию за переименование улицы Беренштрассе (Behrenstrasse) в центре Берлина в улицу Навального. На момент написания этой статьи ее подписало более 20 тыс. человек и объединений. Петиция обращена к властям центрального округа Берлин Митте. 

Среди поставивших подписи - российская писательница Людмила Улицкая, правозащитница Ольга Романова, инициатива #FreeNavalny Deutschland, галерист Марат Гельман, писатель Владимир Каминер и многие-многие другие. "Этой петицией мы хотим отдать должное его борьбе за демократию и признать в его лице неизмеримый вклад в эту борьбу всех жертв российского режима, - говорится в описании петиции. - Мы предлагаем переименовать отрезок улицы Беренштрассе между улицами Глинки (Glinkastrasse) и Вильгельмштрассе (Wilhelmstrasse) в улицу имени Алексея Навального. На этом отрезке находится консульство Российской Федерации и жилые дома российских дипломатов". 

Инициаторы петиции выступают за немедленное переименование - без соблюдения формальных процедур: "Незамедлительно признать неизмеримую жертву Алексея Навального необходимо, чтобы привлечь внимание к судьбам тысяч других политзаключенных во всем мире - которые еще живы и которых еще можно спасти!" Demokrati-JA - это инициатива российских эмигрантов в Берлине, которая выросла из протестов в поддержку Навального в январе 2021 года. Ее члены активно участвуют в антивоенном движении, организуя с февраля 2022 года различные акции как в Берлине, так и в других городах Германии.

Берлин будущего - с Навальныйштрассе

Немецкий фонд Zukunft Berlin ("Будущее Берлина") выступает с инициативой назвать именем Алексея Навального улицу, площадь или здание в немецкой столице. По словам представителя фонда Маркуса Дрёге (Markus Dröge), "судьба Навального особенно тесно связана с Берлином”. 

"После вероломной попытки его отравить он лечился здесь, в клинике Шарите (Charité). Затем из Берлина он добровольно вернулся в Россию, чтобы продолжить борьбу за права человека и демократию, - напоминает активист. - Если бы в Берлине появилось место, носящее его имя и напоминающее о его борьбе, это стало бы знаком, ярко выражающим позицию города". Независимый и внепартийный фонд Zukunft Berlin координирует и поддерживает различные столичные организации и гражданские инициативы, цель которых - здоровый социум и более удобно устроенная со всех точек зрения городская жизнь.

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