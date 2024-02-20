Илья Яшин: Навального убил Путин

Оппозиционный политик Илья Яшин, приговоренный к лишению свободы по статье о "фейках" о российской армии, обвинил президента России Владимира Путина в смерти Алексея Навального, назвав ее убийством. "Для меня не стоит вопрос: кто убил? Не сомневаюсь, что Путин. Он военный преступник. Навальный был его ключевым оппонентом в России и вызывал ненависть в Кремле. У Путина были и мотив, и возможности. Я убежден, что он приказал убить", - заявил Яшин в посте по случаю смерти Навального, опубликованном в Telegram-канале во вторник, 20 февраля. "Боль и ужас невыносимы", - говорится в тексте.

По мнению политика, Ильи Яшина именно "убийствами, жестокостью, показательной местью" удерживается власть в понимании Путина. "Это мышление не государственного деятеля. Это мышление главаря банды. Так давайте честно признаем: Путин и есть главарь мафиозной структуры, слившейся с нашим государством", - говорится далее в посте.

"Противостояние Навального и Путина показало масштаб личностей обоих", - считает Яшин. Алексей Навальный, по его мнению, "останется в истории человеком исключительного мужества", в то время как Владимир Путин - "маленьким человеком, случайно получившим огромную власть".

В последних абзацах текста политик выразил соболезнования семье Алексея Навального, а также поклялся продолжать "сражаться с тиранией", не бояться зла и быть "со своим народом".

Дело Алексея Навального обещает продолжить его вдова Юлия

Вдова Алексея Навального Юлия выпустила обращение на его канале в YouTube в понедельник, 19 февраля. В нем она пообещала продолжить дело покойного мужа.

В ролике Юлия Навальная призвала россиян продолжить борьбу "больше, отчаяннее, яростнее, чем раньше". Кроме того, она пообещала вскоре рассказать, из-за чего убили Алексея.

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