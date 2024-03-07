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На фестивале в Зальцбурге покажут оперу о бунтах в Москве

Павел Мыльников
7 марта 2024 г.

Зальцбургский пасхальный фестиваль представил программу 2025 года. В центре внимания стоит опера Мусоргского "Хованщина" в постановке британца Макберни о бунте московских стрельцов в конце XVII века.

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Место проведения Зальцбургского пасхального фестиваля
Место проведения Зальцбургского пасхального фестиваляФото: Hannes Brandstätter/imagebBROKER/picture alliance

Зальцбургский пасхальный фестиваль вечером в среду, 6 марта, обнародовал свою программу 2025 года. Его центральным элементом станет опера "Хованщина" русского композитора Модеста Мусоргского.

Британский режиссер Саймон Макберни в московском театре "Мастерская Петра Фоменко" в 2018 году
Саймон МакберниФото: Mikhail Pochuyev/TASS/dpa/picture alliance

Постановка британского режиссера Саймона Макберни показывает "шокирующе современный политический и социальный образ России, характеризующийся насилием, борьбой за власть и классовой борьбой", отметили организаторы фестиваля. Исторической основой для "Хованщины" стали бунты московских стрельцов в 1682-1698 годах.

Что ждет зрителя Зальцбургского пасхального фестиваля

В опере задействован симфонический оркестр Финского радио. Руководить им будет финский дирижер Эса-Пекка Салонен. В рамках фестиваля он также стоит у дирижерского пульта еще на двух концертах, на которых прозвучат произведения финского композитора Яна Сибелиуса, Вторая симфония австрийца Густава Малера и собственные работы Салонена.

Впервые в истории фестиваля гости смогут оценить мастерство сразу трех оркестров и четырех дирижеров. Так, тремя концертами Камерного оркестра имени Малера и Моцартеума - главного симфонического оркестра Зальцбурга - будут руководить итальянец Джанандреа Нозеда, россиянин Максим Емельянычев и норвежка Табита Берглунд. На фоне крупных и разнообразных кризисов один из ключевых музыкальных фестивалей посылает сигнал веры в человечество, заявил агентству dpa интендант Николаус Бахлер.

Зальцбург на Пасху-2024 - Анна Нетребко и Йонас Кауфман

В нынешнем сезоне, который начнется через считанные недели, Зальцбургский пасхальный фестиваль полностью посвящен итальянской музыке. Жемчужиной мероприятия станет опера Амилькаре Понкьелли "Джоконда", главные роли в которой достались оперным звездам Анне Нетребко и Йонасу Кауфману (Jonas Kaufmann).

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