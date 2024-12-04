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В РФ объявили нежелательной организацию The Satanic Temple

Сергей Ромашенко
4 декабря 2024 г.

Генпрокуратура РФ указала, что The Satanic Temple продвигает оккультную идеологию. По заключению надзорного ведомства, организация дискредитирует традиционные ценности.

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Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ в МосквеФото: picture-alliance/dpa/Sputnik/N. Seliverstova

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность зарегистрированной в США международной организации "Сатанинский храм" (The Satanic Temple), говорится в сообщении, выложенном на сайте ведомства в среду, 4 декабря.

В пресс-релизе говорится, что участники организации, которую генпрокуратура называет как "Храм Сатаны", занимаются "продвижением оккультной идеологии" и "используют сатанинскую символику для дискредитации традиционных духовно-нравственных ценностей". В документе утверждается, что "Сатанинский храм" при поддержке правительства США "пропагандирует разрушительные псевдотеологические идеи и оправдывает насилие над людьми".

Кроме того, заявили в ведомстве, организация активно поддерживает участников экстремистских и террористических движений, а также негативно высказывается о войне, призывает к свержению конституционного строя в России и разместила на своем сайте информацию о донатах ВСУ.

"Сатанинский храм"

"Сатанинский храм" был создан в 2013 году выпускниками Гарвардского университета. На сайте организации декларируется семь основных принципов, которые предписывают в том числе относиться ко всем с состраданием и сочувствием, бороться за справедливость и уважать свободу других.

Миссия организации формулируется так: "Поощрять доброжелательность и сочувствие, отвергать тираническую власть, отстаивать практический здравый смысл, противостоять несправедливости и стремиться к благородным целям". На странице донатов посетителям предлагается поддержать борьбу с правительственными теократами, защиту репродуктивных прав, бесплатную помощь в проведении аборта, внешкольные программы, программу реабилитации от наркозависимости и защиту учащихся от насилия.

У "Сатанинского храма" есть филиалы в США, Австралии, Германии, Канаде и Финляндии. По сведениям российской генпрокуратуры, у организации свыше 10 миллионов последователей во всем мире.

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