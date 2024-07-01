Американская и германская НПО признаны "нежелательными" в РФ

В список "нежелательных" организаций в России внесли американский исследовательский центр CSIS и германскую НПО Dekoder.

Министерство юстиции РФ внесло в реестр "нежелательных" организаций американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) и германскую неправительственную организацию Dekoder. Информация об этом появилась на сайте Минюста в понедельник, 1 июля.

Генеральная прокуратура РФ признала "нежелательной" деятельность НПО Dekoder 31 мая. Ведомство заявило, что на сайте организации размещаются "исключительно бездоказательные статьи обвинительного характера" в отношении политики российских властей. 11 июня аналогичное решение было принято Генпрокуратурой в отношении CSIS.

Этот центр был создан в 1962 году на базе Джорджтаунского университета в Вашингтоне, с 1987 года работает самостоятельно. CSIS занимается стратегическим анализом политики, экономики и вопросов безопасности по всему миру.

Список "нежелательных организаций" в РФ

Статус "нежелательных организаций" юридически существует в российском законодательстве с 2015 года. Им запрещено вести деятельность на территории РФ под угрозой административной и уголовной ответственности. Административная и уголовная ответственность предусмотрена и за сотрудничество с этими организациями.

В настоящее время в списке "нежелательных" насчитывается более 170 структур, которые, как утверждают Генпрокуратура и Минюст РФ, "представляют угрозу основам конституционного строя, безопасности или обороноспособности государства". В их числе - редакции независимых СМИ, правозащитные группы, экологические и исследовательские организации.