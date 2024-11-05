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В России объявили "нежелательной" ассоциацию игроков в ЧГК

Ольга Лебедева
5 ноября 2024 г.

Зарегистрированная в Лихтенштейне Международная ассоциация интеллектуальных игр поддерживает "иноагентов" и распространяет информацию, "дискредитирующую российские власти", заявила Генпрокуратура РФ.

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Генпрокуратура РФ
Генпрокуратура РФ объявила нежелательной Международную ассоциацию интеллектуальных игрФото: picture-alliance/dpa/Sputnik/N. Seliverstova

Генеральная прокуратура РФ объявила "нежелательной организацией" Международную ассоциацию интеллектуальных игр (Internationale Assoziation für Intellektuelle Spiele, IAIS), зарегистрированную в Лихтеншейне. IAIS "распространяющего в Сети информацию, направленную на дискредитацию руководства России", - заявило российское ведомство во вторник, 5 ноября, в Telegram. Кроме того, в Генпрокуратуре утверждают, что Международная ассоциация интеллектуальных игр "активно поддерживает" людей, признанных в РФ "иностранными агентами".

В РФ обвинили IAIS в участии в антироссийских кампаниях

В ведомстве также заявили, что объединяющая более 200 участников спортивных версий популярных интеллектуальных игр "Что? Где? Когда?" (ЧГК), "Брейн-ринг" и "Своя игра" в Европе, Азии и Северной Америке задействована в зарубежных антироссийских кампаниях, якобы "направленных на продвижение протестных и деструктивных идей в России".

Кроме того, в заявлении о признании IAIS "нежелательной организацией" указывается на запрет командам из РФ и Беларуси выступать под флагами своих стран на международных турнирах.

Международная ассоциация интеллектуальных игр основана в 2021 году участниками телевикторины "Что? Где? Когда?", недовольными политикой руководства российской Международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?" во главе с Андреем Козловым. Среди прочего игроки критиковали связи ЧГК с Первым каналом.

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