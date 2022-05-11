Экс-игрок телешоу "Что? Где? Когда?" заочно арестован в России

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего участника интеллектуальной телеигры "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова, обвиненного в "реабилитации нацизма". "В отношении Аскерова судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его задержания либо экстрадиции на территорию РФ", - сообщила пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова во вторник, 24 мая. Аскеров объявлен в международный розыск.

Уголовное дело по статье о "реабилитации нацизма" против Аскерова было возбуждено Следственным комитетом (СК) России 27 апреля 2022 года. Основанием послужил пост в соцсети Facebook, в котором, как заявило следствие, содержались "заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества, маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова". Дело возбудили после жалобы Государственного исторического музея, представитель которого утверждал, что знаток назвал Жукова "убийцей в погонах", "мародером", а сам музей - "псевдоисторическим".

Ашкеров покинул Россию в марте из-за войны в Украине

В ответ на обвинение Ровшан Аскеров заявил, что в его словах нет "ни клеветы, ни заведомой лжи", и что вся информация из его поста "как минимум проверяется в "Википедии". В интервью интернет-порталу "Медуза" он сообщил, что еще в начале марта покинул Россию из-за войны в Украине. В настоящее время он находится в Азербайджане. Максимальное наказание по той части статьи о "реабилитации нацизма", которую вменяют в вину Ровшану Аскерову (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ), составляет пять лет лишения свободы.

Ровшан Аскеров известен как член "элитарного клуба знатоков". С 1998 года он постоянно участвовал в игре "Что? Где? Когда?", неоднократно получал призы как лучший игрок команды, был обладателем престижной награды "Хрустальная сова". Осенью 2018 года Аскеров заявил, что уходит из передачи.

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