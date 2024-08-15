В РФ за полгода - более 100 дел "нежелательных организаций"

По подсчетам "Радио Свобода", за первое полугодие 2024 года число дел о признании организаций "нежелательными" выросло приблизительно вдвое по сравнению с полными двумя предыдущими годами.

В российские суды с начала 2022 года до конца июля 2024 года, согласно подсчетам журналистов "Радио Свобода" , поступилоне менее 214 протоколов по административным делам о деятельности так называемых "нежелательных организаций". Об этом издание сообщило в четверг, 15 августа, уточнив, что в 2022 и 2023 годах количество протоколов было примерно равным - 58 и 55 соответственно. Однако за одно лишь первое полугодие 2024 года число подобных дел выросло почти в два раза - до 101.

В качестве меры наказания административная статья предусматривает денежные штрафы: до 15 тыс. рублей для физических лиц и до 100 тыс. рублей - для юридических. Таким образом, российское государство за счет всех "нежелательных" могло пополнить казну на несколько миллионов рублей.

Число "нежелательных" организаций в России стало резко расти после начала полномасштабной войны РФ против Украины. Статус "нежелательных" организаций юридически существует в российском законодательстве с 2015 года. Им запрещено вести деятельность на территории РФ в том числе под угрозой административной и уголовной ответственности.

"Нежелательные" рекордсмены

По данным "Радио Свобода", наибольшее число протоколов, влекущих за собой штрафы, выписали якутскому журналисту и политику Виталию Обедину - восемь. Все - за репосты издания "Медуза", которые Обедин сделал еще в 2019 году. Вопреки тому, что власти РФ признали это издание "нежелательным" только в январе 2023 года, публикации политика были охарактеризованы ими как "длящееся правонарушение".

На счету участников различных религиозных движений - 68 протоколов. Среди них -латвийское "Новое поколение", украинские "Аллатра" и "Возрождение" и даже китайское "Фалуньгун".

За неоднократное участие в "нежелательной" организации, а также за ее создание и финансирование уже предусмотрена уголовная ответственность. Так, с 2020 года по этой статье привлекли 11 человек, однако данных за 2024 год пока нет. В настоящее время в российском СИЗО по такому обвинению уже почти год находится сопредседатель движения "Голос" Григорий Мельконьянц.

"Нежелательными" могут стать организации с госучастием

Президент РФ Владимир Путин 8 августа 2024 года подписал закон о внесении изменений в статью 284.1 о деятельности "нежелательных" иностранных организаций. Согласно им, из текста законодательства исключается слово "неправительственный" - таким образом признавать "нежелательными" можно будет организации, имеющие иностранное госучастие.

Максимальное наказание за вовлеченность в деятельность такой организации - до четырех лет с лишением права занимать ряд должностей. В случае финансирования срок составляет до пяти лет, при организации деятельности - до шести.

"Закон - резиновый, и без суда и объективных критериев в список включают независимые СМИ, активистские объединения и другие группы людей, называя их "иностранными неправительственными организациями", - написала у себя в Telegram юристАнастасия Буракова. Она предположила, что после изменений одним из первых в новый перечень может попасть Международный уголовный суд (МУС), ранее выдавший ордера на арест Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой.