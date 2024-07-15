Сопредседателю "Голоса" Мельконьянцу предъявлено обвинение

Григорий Мельконьянц почти год находится в СИЗО. Он обвиняется в деятельности, направленной "против безопасности РФ".

Сопредседателю российского движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорию Мельконьянцу предъявили окончательное обвинение, сообщает Telegram-канал RusNews в воскресенье, 15 июля. Деятельность движения, занимающегося наблюдением за выборами, "направлена против основ конституционного строя и безопасности РФ", говорится в обвинении.

Также утверждается, что "Голос" "входил в структуру Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), которая в 2021 году была признана "нежелательной организацией" в России.

При этом "Голос" отрицает какую-либо связь с ENEMO. В заявлении движения подчеркивается, что против него реализуется "искусственно смоделированная спецоперация" с целью дискредитировать и заблокировать "законную деятельность объединения, борющегося с фальсификациями на выборах".

Мельконянц почти год находится в СИЗО

Григорий Мельконьянц находится в СИЗО с 17 августа 2023 года. Его обвиняют в организации деятельности ENEMO. Мельконьянц отметил, что время заключения он сменил "8 камер и более 100 сокамерников". "За время ареста следствие не предоставило никаких новых доказательств вины Мельконьянца", - утверждается на сайте движения "Голос".