Фонд имени Адэнауэра признан "нежелательным" в России

Немецкий Фонд имени Конрада Аденауэра (Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.) признан "нежелательной" организацией в России. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов в понедельник, 5 августа.

По его словам, фонд "распространяет материалы, дискредитирующие руководство Российской Федерации, проводимую им внутреннюю и внешнюю политику, работу правоохранительных органов, судебную систему". Как заявил российский чиновник, деятельность фонда, "носящая открытый провокационный характер, нацелена на осложнение отношений между Россией и странами Запада, создание условий для политической и экономической изоляции РФ на международной арене, усиление военного противостояния" между Россией и Украиной.

"Российский режим усиливает репрессии"

Вскоре после начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские власти закрыли офисы ряда известных международных организаций, в том числе представительства немецких партийных фондов.

"Мы прекратили нашу работу в России сразу после того, как она вторглась в Украину, и, как и все другие немецкие политические фонды, с тех пор больше не присутствуем в стране", - заявил в понедельник в Берлине представитель фонда имени Аденауэра агентству AFP. По его словам, цель российских властей ясна и направлена ​​внутрь страны: "российский режим усиливает репрессии, он хочет запугать собственных граждан и изолировать их от свободных и демократических идей".

Фонд имени Конрада Аденауэра имеет 111 представительств по всему миру. Своими целями он заявляет продвижение либеральной демократии и социальной рыночной экономики, мира и свободы, трансатлантических отношений и европейского единства. В России представительство фонда работает с 1990 года. "Фонд служит площадкой для конструктивного обмена мнениями между российскими и немецкими политиками и экспертным сообществом. В широком смысле Фонд является связующим звеном между обществами Германии и России", - говорится на сайте организации.

"Нежелательные" организации в России

Число "нежелательных" организаций в России стало резко расти после начала полномасштабной войны РФ против Украины. По подсчетам журналистов, в 2022 году российские власти признали "нежелательными" 23 организации, в 2023-м - 58. По состоянию на 12 июля 2024 года статус "нежелательных" в России имели 176 организаций.



Статус "нежелательных" организаций юридически существует в российском законодательстве с 2015 года. Им запрещено вести деятельность на территории РФ под угрозой административной и уголовной ответственности. Административная и уголовная ответственность предусмотрена и за сотрудничество с этими организациями. В июле 2024 года Госдума ужесточила соответствующий закон. За участие в деятельности любой "нежелательной" организации россиянам может грозить, например, штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до 4 лет, а за организацию ее деятельности - до 6 лет лишения свободы.