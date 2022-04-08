 Минюст РФ распорядился закрыть филалы германских фондов | Новости из Германии о России | DW | 08.04.2022

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Россия

Минюст РФ распорядился закрыть филалы германских фондов

Минюст обвинил действующие в России филиалы Amnesty International, Human Rights Watch и ряда германских фондов в нарушении законодательства РФ.

Здание Минюста РФ на Житной улице в Москве

Здание Минюста РФ

Министерство юстиции РФ в пятницу, 8 апреля, исключило из реестра филиалов и представительств международных организаций и иностранных некоммерческих организаций 15 таких отделений. В их числе - филиалы американского Фонда Карнеги за международный мир, правозащитных организаций Amnesty International и Human Rights Watch.

Пострадали филиалы германских НКО

Кроме того, решение Минюста коснулось целого ряда представительств германских НКО. Из перечня исключены филиал фонда Фридриха Науманна за свободу, филиал фонда имени Фридриха Эберта и его представительство в Санкт-Петербурге, представительство фонда имени Конрада Аденауэра, филиал фонда имени Ханнса Зайделя, филиал фонда имени Розы Люксембург, филиал фонда имени Генриха Бёлля и представительство Немецкого научно-исследовательского сообщества (DFG).

Аналогичная участь постигла представительство швейцарского фонда "Ага Хана", представительство польской ассоциации "Вспульнота Польска", а также представительство американского Института международного образования.

Российское ведомство объяснило свою позицию "выявленными нарушениями" законодательства. Германская сторона на момент публикации DW не прокомментировала решение Москвы.

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