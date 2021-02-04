5 легенд о Розе Люксембург. Что из них правда?

150 лет назад родилась Роза Люксембург - "великая коммунистка", как ее называл Ленин. Но была ли она вообще коммунисткой? Мы разбирались в этой и других легендах, связанных с ней.
Не совсем так. Розалия Люксембург (таково ее полное имя) родилась 5 марта 1871 года в городке Замосць, в Царстве Польском. Оно тогда действительно входило в состав Российской империи, но административно и законодательно было во многом самостоятельным. В 1889 году Роза эмигрировала в Швейцарию, в 1898 году - в Германию, где получила германское подданство.
Саму революцию (или, как часто говорят, большевистский переворот) 1917 года - да. То, что произошло потом, - нет. В 1918 году она так писала о большевиках: "С подавлением свободной политической жизни во всей стране жизнь и в Советах неизбежно все более и более замирает. Без свободных выборов, без неограниченной свободы печати и собраний, без свободной борьбы мнений жизнь отмирает во всех общественных учреждениях, становится лишь подобием жизни, при котором только бюрократия остается действующим элементом… Это диктатура клики... Свобода обязательно должна быть и свободой для тех, кто мыслит иначе".
Неверно. Ее брак с типографским наборщиком Густавом Любеком (Gustav Lübeck) в 1898 году был фиктивным: только так она смогла получить немецкий паспорт. Однако роман с сыном известной деятельницы революционного движения Клары Цеткин Константином (Konstantin Zetkin), которого все называли Костей, был настоящим и очень бурным. Костя был на 14 лет моложе Розы. Несколько лет они прожили вместе, а когда расставались, писали друг другу. Их переписка - около 600 писем - сохранилась, и многие из этих писем носят очень личный, интимный характер. Поэтому их переписку, и то лишь частично, опубликовали только в 1960-е годы.
Кстати, отчасти миф о "синем чулке" был создан в ГДР: там замалчивали роман Розы с Константином, и в официальной интерпретации она испытывала к нему лишь материнские чувства.
Закон о декоммунизации в Украине - не наша тема, но Роза Люксембург действительно была одним из инициаторов создания сначала Союза Спартака - немецкой леворадикальной организации, а потом и компартии Германии. Однако гораздо чаще ее все же называют деятельницей не коммунистического, а социал-демократического движения. От СДПГ Роза Люксембург отошла лишь в 1914 году, после того, как партия и ее депутаты поддержали милитаристскую политику кайзера.
Да и коммунисткой Роза Люксембург была нетипичной: категорически отвергала террор, в том числе государственный, подчеркивала, что компартия должна прийти к власти только мирным, парламентским путем, в результате демократического волеизъявления народа. На первом съезде КПГ выступала за то, чтобы партия приняла участие в предстоящих парламентских выборах, но подавляющее большинство делегатов отвергло это предложение.
Из непосредственных участников убийства Розы Люксембург и Карла Либкнехта (Karl Liebknecht) действительно никто не был наказан. Хотя суд над ними все же состоялся, но свидетелей не было, а обвиняемые отрицали, что стреляли именно они. Лишь один лейтенант сознался, что убил Либкнехта при попытке к бегству. Его приговорили... к шести неделям гауптвахты.
Правда, по два с половиной года тюрьмы получили двое подсудимых, которые избивали Карла Либкнехта и Розу Люксембург и издевались над ними сразу после их ареста: тут свидетель нашелся. Но отсидел этот срок только один из осужденных. Другому удалось бежать за границу. После прихода к власти в Германии национал-социалистов он вернулся на родину героем.
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