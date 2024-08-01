В РФ признали нежелательными две немецкие и две чешские НПО

Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность четырех иностранных неправительственных организаций. Причины: "дискредитация деятельности ВС РФ", "помощь ВСУ", "попытки переписывания истории" и другое.

Генпрокуратура РФ в четверг, 1 августа, признала нежелательной в России деятельность четырех иностранных неправительственных организаций (НПО): Za vaši a naši svobodu, z. s. и Kulturus, z. s. (обе зарегистрированы в Чехии), Russland hinter gittern e.V. (юрлицо фонда "Русь сидящая") и MRR-Fund gemeinnutzige UG (haftungsbeschrankt) (обе из Германии).

"Установлено, что эти объединения функционируют под общим руководством. Так, Za vaši a naši svobodu, z. s. на постоянной основе оказывает материальную помощь боевым частям Вооруженных сил Украины для приобретения автомобилей, беспилотных летательных аппаратов, одежды и др.", - говорится в заявлении прокуратуры.

Так, по данным ведомства, Russland hinter gittern e.V. якобы "регулярно публикует новости, демонизирующие образ России, в статьях авторы предпринимают попытки переписывания истории"; "MRR-Fund gemeinnutzige UG (haftungsbeschrankt) распространяет материалы, дискредитирующие действия органов государственной власти и Вооруженных Сил Российской Федерации"; "Kulturus, z. s. ежегодно проводит антироссийские мероприятия, где участниками являются члены иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России".

Ужесточение законодательства о "нежелательных" организациях

Госдума РФ 23 июля приняла пакет законов, позволяющих признать "нежелательными" любые организации, в качестве учредителей или участников которых выступают госорганы иностранного государства, а также об уголовной и административной ответственности за участие в них.

Действовавшее ранее законодательство не позволяло признавать деятельность иностранных и международных организаций, учредителями или участниками которых являются государственные органы иностранных государств, "нежелательной". Эта норма распространялась лишь на иностранные неправительственные организации.

По словам спикера Вячеслава Володина, новая норма направлена против "организаций, созданных госструктурами из США, Британии, других европейских стран", которые ведут "антироссийскую" деятельность. За участие в деятельности любой нежелательной организации россиянам может грозить, например, штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до 4 лет, а за организацию ее деятельности - до 6 лет лишения свободы.