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"Фонд Клуни" стал "нежелательной организацией" в России

Александра Иванова
19 августа 2024 г.

"Фонд Клуни за справедливость" проводит работу, направленную на дискредитацию России, утверждают в Генпрокуратуре РФ.

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Основатели "Фонда Клуни за справедливость" - американский актер Джордж и правозащитница Амаль Клуни
Основатели "Фонда Клуни за справедливость" - Джордж и Амаль КлуниФото: Alberto Pezzali/Invision/AP/picture alliance

Генпрокуратура РФ признала американскую неправительственную организацию Clooney Foundation for Justice ("Фонд Клуни за справедливость") "нежелательной" на территории России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram в понедельник, 19 августа.

По заявлению Генпрокуратуры РФ, фонд "проводит работу, направленную на дискредитацию России". Росийские власти обвиняют "Фонд Клуни" в том, что он, "прикрываясь гуманитарными идеями", "продвигает инициативы уголовного преследования высшего руководства России, публично тиражируют негативные псевдоэкспертные оценки российского законодательства об иностранных агентах и НПО".

"Фонд Клуни" расследует военные преступления РФ в Украине

В октябре 2023 года "Фонд Клуни за справедливость" обратился в Федеральную прокуратуру Германии с просьбой провести расследование по трем эпизодам предполагаемых военных преступлений, совершенных российскими военными в Украине.

В фонде обосновали это тем, что в немецком законодательстве закреплен принцип универсальной юрисдикции, позволяющий правоохранительным органам страны начать уголовное расследование по факту преступлений, совершенных за пределами ФРГ вне зависимости от гражданства подозреваемых или потерпевших или наличия у кого-либо из них связей с Германией.

Как отмечается, все три дела касаются российских командиров высшего и среднего звена, которых в фонде определили в качестве вероятных подозреваемых. В первом деле идет речь о неизбирательной ракетной атаке на курорт в Одесской области, удар по которому летом 2022 года был нанесен сверхзвуковыми ракетами Х-22. В результате этого удара погибли 22 мирных жителя и еще 40 получили тяжелые ранения.

По второму делу проходят командиры российских сухопутных войск, которые, как утверждается, незаконно задержали, пытали и казнили четырех человек в Харьковской области во время оккупации этой территории с марта по сентябрь 2022 года.

Подозреваемыми по третьему делу стали командиры российских подразделений, которые, как считается, причастны к целому ряду преступлений, включая казни, пытки, сексуальное насилие, мародерство и другие нарушения, совершенные во время оккупации Киевской области в марте 2022 года.

О "Фонде Клуни за справедливость"

"Фонд Клуни за справедливость" был основан в 2016 году голливудским актером Джорджем Клуни и его супругой - адвокатом по правам человека Амаль Клуни. Как сказано на сайте фонда, его задачами являются сбор доказательств массового нарушения прав человека и предоставление правовой поддержки жертвам, а также работа, направленная на то, чтобы нарушителей привлекли к ответственности. Сейчас фонд ведет свою деятельность в более чем 40 странах мира.  

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