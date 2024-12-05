Семья Навального объявила конкурс эскизов памятника политику

Эскиз памятника Навальному можно отправить до 31 января. Победитель будет объявлен 16 февраля в годовщину смерти политика.

Вдова Алексея Навального Юлия объявила в четверг, 5 декабря, о решении семьи провести конкурс эскизов памятника, который планируется установить на могиле политика на Борисовском кладбище в Москве. По ее словам, это важный вопрос не только для семьи, поскольку близкого человека потеряли не только его родственники, но и "миллионы других людей". "Поэтому мы решили, что будет правильно, если памятник Алексею Навальному мы придумаем и выберем тоже вместе", - добавила Навальная.

Команда Навального запустила для этого специальный сайт. Эскиз памятника можно отправить до 31 января. Победитель будет объявлен 16 февраля в годовщину смерти политика.

Оппозиционный политик и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный умер 16 февраля 2024 года в колонии особого режима "Полярный волк" в посёлке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Сторонники Навального считают, что его убили.

Алексея Навального похоронили 1 марта на Борисовском кладбище в Москве. Проститься с ним пришли тысячи людей.