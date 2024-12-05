  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Распад коалиции в ФРГВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
ПолитикаРоссия

Семья Навального объявила конкурс эскизов памятника политику

Сергей Гуща
5 декабря 2024 г.

Эскиз памятника Навальному можно отправить до 31 января. Победитель будет объявлен 16 февраля в годовщину смерти политика.

https://p.dw.com/p/4nmg2
Могила Алексея Навального
Могила Алексея Навального (фото из архива)Фото: Olga Maltseva/AFP/Getty Images

Вдова Алексея Навального Юлия объявила в четверг, 5 декабря, о решении семьи провести конкурс эскизов памятника, который планируется установить на могиле политика на Борисовском кладбище в Москве. По ее словам, это важный вопрос не только для семьи, поскольку близкого человека потеряли не только его родственники, но и "миллионы других людей". "Поэтому мы решили, что будет правильно, если памятник Алексею Навальному мы придумаем и выберем тоже вместе", - добавила Навальная.

Команда Навального запустила для этого специальный сайт. Эскиз памятника можно отправить до 31 января. Победитель будет объявлен 16 февраля в годовщину смерти политика.

Оппозиционный политик и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный умер 16 февраля 2024 года в колонии особого режима "Полярный волк" в посёлке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Сторонники Навального считают, что его убили.

Алексея Навального похоронили 1 марта на Борисовском кладбище в Москве. Проститься с ним пришли тысячи людей.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

После смерти Навального не застрахован никто (23.02.2024)

После смерти Навального не застрахован никто (23.02.2024)

Участники Форума свободной России, который прошел в Вильнюсе, опасаются, что Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин и других фигуранты политически мотивированных дел могут погибнуть в застенках, как это произошло с Алексеем Навальным.
Политика23 февраля 2024 г.02:19 мин.
Алексей Навальный

"Медуза": Навальному создавали невыносимые условия в колонии и пытались скрыть это

"Медуза": Навальному создавали невыносимые условия в колонии и пытались скрыть это

Сотрудники колонии, в которой содержался Навальный, обсуждали в переписке, как изолировать политика и скрыть собственные нарушения, выяснила "Медуза".
Права человека21 октября 2024 г.
Алексей и Юлия Навальные

Навальная: Когда муж решил вернуться в РФ, не было причин его останавливать

Навальная: Когда муж решил вернуться в РФ, не было причин его останавливать

Юлия Навальная дала интервью The Times. В нем она рассказала, как принималось решение о возвращении в РФ в 2021 году, об отношении к Путину и о своих разговорах с западными политиками.
Политика20 октября 2024 г.
Показать еще