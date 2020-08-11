 ВОЗ сдержанно высказался по поводу российской вакцины от коронавируса | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.08.2020

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Мир

ВОЗ сдержанно высказался по поводу российской вакцины от коронавируса

Все данные относительно безопасности и действенности новой российской вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 должны быть тщательно проверены, заявил представитель ВОЗ.

Ученый в защитных перчатках берет пробу из пробирки

Третья фаза клинических испытаний вакцины предполагает тестирование на тысячах человек

Сдержанно восприняла новости о регистрации в России вакцины против коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Как заявил в среду, 12 августа, ее представитель Тарик Язаревич, ВОЗ находится в тесном контакте с российскими ведомствами, отвечающими за здравоохранение, обсуждая критерии допуска вакцины.

По словам Язаревича, "предквалификация" любой вакцины предполагает, что все данные относительно ее безопасности и действенности должны проверяться "неукоснительно точно". Ранее ВОЗ призывала Россию при разработке вакцины придерживаться установленных стандартов для производства безопасных и действенных медикаментов.

"Рискованный эксперимент"

Накануне, 11 августа, сообщалось, что в ФРГ назвали регистрацию вакцины в РФ без решающей, третьей, фазы клинических испытаний рискованным экспериментом на людях. Согласно глобальным стандартам в изучении и испытании вакцин, разработанных ВОЗ, третья фаза предполагает испытания на нескольких тысячах человек.

О регистрации вакцины, получившей в итоге название "Спутник V", объявил 11 августа президент РФ Владимир Путин. Вакцина "формирует устойчивый иммунитет", она "прошла все необходимые проверки", утверждал он. Путин заявил, что одна из его дочерей уже сделала прививку. Предполагается, что массовое производства новой вакцины от коронавируса в России может начаться уже в январе 2021 года.

В настоящее время третью фазу испытаний проходит шесть вакцин, разработанных западными и китайскими фирмами, напоминает агентство AFP.

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