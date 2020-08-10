 Путин объявил о регистрации в РФ вакцины вопреки мнению экспертов | Новости из Германии о России | DW | 11.08.2020

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Россия

Путин объявил о регистрации в РФ вакцины вопреки мнению экспертов

По словам президента Путина, в РФ зарегистрирована первая в мире вакцина от SARS-CoV-2. Объединение российских фармацевтических компаний и Всемирная организация здравоохранения призывали РФ не спешить с регистрацией.

Вакцина от коронавируса в пробирке

В России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса SARS-CoV-2, заявил во вторник, 11 августа, президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства. Вакцина "формирует устойчивый иммунитет", она "прошла все необходимые проверки", утверждал он.  По словам Путина, безопасность и эффективность российской вакцины должна быть обеспечена на следующих этапах ее использования. "Главное, чтобы в будущем мы смогли обеспечить безусловную безопасность применения этой вакцины и ее эффективность. Надеюсь, что это и будет", - сказал президент.

Российские и международные эксперты предостерегают Москву от поспешности

Днем ранее Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ), объединяющая фармкомпании и участников российского рынка КИ, призвала в письме главе Минздрава России Михаилу Мурашко отложить государственную регистрацию вакцины "Гам-Ковид-Вак2", которую разработал национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. "Это новая вакцина, она пока не завершила тестирование с участием даже сотен человек, не говоря уже о принятых в фазе III нескольких тысячах участников исследования", - утверждается в послании. Авторы обращения считают, что ускоренная регистрация не сделает Россию лидером в гонке вакцин и лишь подвергнет ненужной опасности конечных потребителей.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) еще 4 августа призвала Россию при создании вакцины от коронавируса придерживаться действующих международных правил производства надежных и безопасных медикаментов. "Любая вакцина должна пройти все необходимые тесты перед допуском на рынок", - заявил тогда официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер. Есть разница между тем, действительно ли найдена функционирующая вакцина, прошедшая все предписанные тестовые испытания, или же имеется лишь предположение о том, что вакцина найдена, сказал Линдмайер. 

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    Автор: Марина Барановская


 

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