Путин объявил о регистрации в РФ вакцины вопреки мнению экспертов

В России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса SARS-CoV-2, заявил во вторник, 11 августа, президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства. Вакцина "формирует устойчивый иммунитет", она "прошла все необходимые проверки", утверждал он. По словам Путина, безопасность и эффективность российской вакцины должна быть обеспечена на следующих этапах ее использования. "Главное, чтобы в будущем мы смогли обеспечить безусловную безопасность применения этой вакцины и ее эффективность. Надеюсь, что это и будет", - сказал президент.

Российские и международные эксперты предостерегают Москву от поспешности

Днем ранее Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ), объединяющая фармкомпании и участников российского рынка КИ, призвала в письме главе Минздрава России Михаилу Мурашко отложить государственную регистрацию вакцины "Гам-Ковид-Вак2", которую разработал национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. "Это новая вакцина, она пока не завершила тестирование с участием даже сотен человек, не говоря уже о принятых в фазе III нескольких тысячах участников исследования", - утверждается в послании. Авторы обращения считают, что ускоренная регистрация не сделает Россию лидером в гонке вакцин и лишь подвергнет ненужной опасности конечных потребителей.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) еще 4 августа призвала Россию при создании вакцины от коронавируса придерживаться действующих международных правил производства надежных и безопасных медикаментов. "Любая вакцина должна пройти все необходимые тесты перед допуском на рынок", - заявил тогда официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер. Есть разница между тем, действительно ли найдена функционирующая вакцина, прошедшая все предписанные тестовые испытания, или же имеется лишь предположение о том, что вакцина найдена, сказал Линдмайер.

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