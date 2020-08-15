 Власти России берут под контроль поставки вакцины от COVID-19 в регионы | Новости из Германии о России | DW | 16.08.2020

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Россия

Власти России берут под контроль поставки вакцины от COVID-19 в регионы

Премьер-министр РФ Мишустин внес препарат "Спутник V" против коронавируса в перечень лекарств, распределение которых регулируется государством. Правительство объясняет это желанием избежать дефицита.

Человек в медицинских перчатках делает прививку

Власти России будут на федеральном уровне контролировать поставки первой зарегистрированной в стране вакцины против коронавируса в регионы. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин включил препарат "Спутник V" в соответствующий перечень лекарств, сообщило российское правительство в воскресенье, 16 августа. Этот шаг поможет избежать дефицита, заверяют власти. В список, помимо вакцины от Национального исследовательского центра имени Николая Гамалеи, вошли дексаметазон, канакинумаб, олокизумаб, барицитиниб, тофацитиниб и левилимаб.

Временный порядок распределения лекарств для лечения коронавирусной инфекции был принят в начале июня и действует до конца 2020 года. Специальный перечень лекарственных препаратов контролируется министерством здравоохранения. Российские производители, а также компании, ввозящие в страну иностранные лекарства из списка, должны еженедельно направлять план поставок медикаментов с заявками от регионов. В заявках необходимо указать конкретные медицинские организации, в которые лекарства будут отправлены, а также число пациентов с подтвержденным заболеванием COVID-19, разъяснили в правительстве.

Президент РФ Владимир Путин 11 августа объявил о регистрации препарата против SARS-CoV-2. Вакцина "формирует устойчивый иммунитет" и "прошла все необходимые проверки", заверил он. При этом представители российского фармацевтического рынка выразили обеспокоенность отсутствием результатов тестирования препарата на большом количестве человек, а ряд германских экспертов раскритиковали недостаточную прозрачность в вопросе разработки вакцины.

Между тем в России за минувшие сутки выявлено 4969 новых заражений. Это лишь второй раз с 23 апреля, когда суточный прирост не превысил порог в 5000 человек. Всего в стране, по данным оперативного штаба, инфекция обнаружена у 922 853 человек, 15 685 больных скончались, 732 968 выздоровели.

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    Автор: Марина Барановская


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