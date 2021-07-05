 Исследование: Большинство зараженных ковидом на крупных мероприятиях были привиты | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 31.07.2021

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Коронавирус

Исследование: Большинство зараженных ковидом на крупных мероприятиях были привиты

Высокую передаваемость дельта-варианта коронавируса доказывает то, что три четверти зараженных на массовых мероприятиях в США были уже полностью вакцинированы. Таковы результаты исследования, проведенного в Массачусетсе.

Прививочный центр в США

Прививочный центр в США

Согласно проведенному в США исследованию, три четверти инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 после нескольких крупных мероприятий, прошедших в штате Массачусетс в июле, были полностью привиты. Это указывает на высокую трансмиссивность (передаваемость) дельта-варианта, говорится в сообщении Центров по контролю и профилактике заболеваемости (CDC), обнародованном в пятницу, 30 июля.

По данным CDC, после проведения массовых мероприятий в округе Барнстейбл было зарегистрировано 469 заболевших, 74 процента из них уже прошли вакцинацию. 133 случая инфицирования были изучены наиболее тщательно, и исследования показали, что в 90 процентах из них речь идет о дельта-варианте коронавируса.

В сообщении CDC отмечается, что, по-видимому, в отличие от других вариантов вируса, эта мутация может передаваться и от полностью вакцинированных людей. Глава CDC Рошель Валенски назвала исследование тревожным и указала на новые рекомендации своего ведомства, согласно которым в районах с высоким уровнем заболеваемости носить маски должны даже полностью вакцинированные люди.

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