 Меркель сделали прививку AstraZeneca. В порядке очереди и без шумихи | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 16.04.2021

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Германия

Меркель сделали прививку AstraZeneca. В порядке очереди и без шумихи

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сделала прививку от коронавируса вакциной AstraZeneca, не создавая ажиотажа вокруг этого события. А как ведут себя другие немецкие политики?

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель

Ангела Меркель

Фотография сертификата о прививке в Twitter и несколько слов. В отличие от других мировых политических лидеров, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) не стала создавать большой шумихи из своей вакцинации. В пятницу, 16 апреля, 66-летняя Меркель получила прививку от коронавируса британско-шведской вакциной AstraZeneca, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). 

"Я благодарю всех, кто активно участвует в вакцинации и всем, кто делает прививки. Вакцинация - это ключ к преодолению пандемии", - приводится в сообщении цитата канцлера.

Как сообщалось ранее, прививку Меркель планировалось сделать в центре вакцинации в бывшем берлинском аэропорту Темпельхоф. Там в настоящий момент прививают только этим спорным препаратом. Всего около 3000 человек в день могут быть привиты в этом центре вакцинации.         

Меркель получила прививку в порядке очереди

"Когда настанет моя очередь делать прививку, я вакцинируюсь AstraZeneca", - несколько раз в течение последних недель заявляла Меркель, зная, какой горячей темой сейчас в Германии является порядок вакцинации: кто получит прививку первым, а кому нужно немного подождать. Немецкие политики не хотят предстать в глазах общественности теми, кто стремится получить прививку раньше других. Хотя формально ничто не мешает им пройти вакцинацию. Как и в случае Меркель.  

Президент Штайнмайер: Я доверяю вакцинам 

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) получил прививку от ковида в начале апреля в военном госпитале Берлина. Его, как и Меркель, также вакцинировали препаратом AstraZeneca. После этого в СМИ появилась одна его фотография и пресс-релиз со словами 65-летнего президента ФРГ: "Я доверяю вакцинам, разрешенным к применению в Германии. Вакцинация - решающий шаг в борьбе с пандемией. Используйте этот шанс, сделайте прививку". 

Президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру делают прививку от коронавируса

Президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру делают прививку от коронавируса

А вот 72-летний премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречманн (Winfried Kretschmann) из партии Союз-90/"зеленые" - один из немногих немецких политиков, которые разрешили делать себе прививку в присутствии прессы. Он тоже был привит вакциной AstraZeneca и заявил, что доверяет этому препарату.  

Вакцина AstraZeneca для людей старше 60 лет

Вокруг вакцины AstraZeneca в Германии возникла дискуссия. Многие немцы не доверяют этому препарату. Сначала было разрешено прививать им только людей младше 60 лет, потому что не было достаточно результатов исследования, касающихся влияния этой вакцины на людей более старшего возраста. Потом появились тревожные сообщения о том, что в отдельных случаях эта вакцина может вызвать тромбоз сосудов головного мозга, особенно у молодых женщин. Поэтому в итоге вакцину AstraZeneca в Германии решили применять только людям старше 60 лет. И все политики в этой возрастной категории вакцинируются ею. Вот и канцлер, получив прививку от AstraZeneca, подала сигнал, что несмотря на существующие в обществе настроения, она доверяет этому препарату. 

Как ведут себя другие политики?        

Ведущие немецкие политики предпочитают широко не распространяться о сделанных им прививкам. Зная, как быстро могут возникнуть дебаты о том, что они имеют привилегии, благодаря своей власти и влиянию. В начале прививочной кампании в декабре 2020 года были сообщения о том, что отдельные коммунальные политики получили прививку вне очереди. Мэр города Галле в земле Саксония-Анхальт даже лишился поста из-за того, что вакцинировался раньше других.            

В других странах многие политики ведут себя активнее и более медийно, чем Меркель в вопросе собственной вакцинации. Британский премьер Борис Джонсон в марте, получив большое внимание со стороны СМИ, сделал себе прививку от коронавируса - несмотря на то, что в 2020 году уже переболел ковидом в относительно тяжелой форме, пройдя лечение в больнице. После вакцинации он заявил, что практически ничего не почувствовал, что все прошло быстро и хорошо.

Новый президент США 78-летний Джо Байден еще не находился на этом посту, когда получил прививку от коронавируса в декабре 2020 года в одной из больниц штата Делавэр в сопровождении видеокамер и журналистов. Он публично отказался от предложения посчитать до трех, до того, как ему сделают укол. Байден был привит вакциной BioNTech/Pfizer. "Я делаю это, чтобы продемонстрировать, что люди должны быть готовы к тому моменту, когда вакцина будет в наличии. Нет ничего, о чем они должны беспокоиться в этой связи", - заявил Байден.       

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    Автор: Андрей Гурков


 

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