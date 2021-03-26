Коронавирус: президенту Германии сделали прививку вакциной AstraZeneca

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 129 млн жителей планеты. Свыше 2,8 млн человек скончались с диагнозом COVID-19. Выздоровели более 104 млн пациентов. DW следит за событиями четверга, 1 апреля (время московское).

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В Африке выявлен новый вариант коронавируса, сообщает Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC). Вариант был впервые зафиксирован у приезжих из Танзании в Анголу, и "дает повод для беспокойства", так как пока нет данных об эффективности против него уже разработанных вакцин, отметил глава Africa CDC Джон Нкенгасонг. Он также указал на то, что Танзания с середины прошлого года не предоставляет данных по заболеваемости COVID-19.

Президент Германии привился вакциной AstraZeneca

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Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) получил прививку от COVID-19 вакциной AstraZeneca. "Я доверяю вакцинам, одобренным в Германии, - написал президент на своей странице в Instagram. - Вакцинация - это важный шаг на пути к концу пандемии". 65-летний Штайнмайер призвал сограждан также сделать прививку от коронавируса.

Несколько дней назад в Германии вакцинация препаратом AstraZeneca стала разрешена только людям старше 60 лет. Это произошло после того, как выяснилось, что в редких случаях у более молодых людей, привитых этой вакциной, были зафиксированы случаи тромбоза сосудов головного мозга.

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Правительство Эстонии приняло распоряжение, согласно которому действующие ограничительные меры продлеваются до 25 апреля. Как сообщается на сайте правительства, ограничения касаются всех сфер общественной жизни - образования, спорта, молодежной работы, образования. В частности, запрещены публичные мероприятия, закрыты культурные организации и развлекательные заведения. При этом в силе остаются исключения, сделанные для публичных собраний и богослужений, проходящих на улице, а также для открытой территории музеев. Кроме того, с 5 апреля приезжающие из всех стран Европы в Эстонию должны будут проходить 10-тидневный карантин, который может быть сокращен при условии двух негативных тестов на COVID-19. От самоизоляции и тестирования освобождены те, кто в течение последних шести месяцев переболел коронавирусом или получил прививку.

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Высший административный суд Баварии разрешил возобновление работы обувных магазинов в населенных пунктах с высоким показателем инфицирования коронавирусом. Согласно решению суда, так как обувь относится к товарам первой необходимости, такие магазины могут открыться в городах и округах, где уровень заражения превышает 100 случаев на 100 000 населения за 7 дней. Это решение не подлежит обжалованию и действует только на территории немецкой федеральной земли Бавария.

"Евровидение" пройдет с присутствием публики

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Россию на "Евровидении" представит певица Манижа

На 65-й международный песенный конкурс "Евровидение", который пройдет в концертном зале Ahoy Arena в Роттердаме с 18 по 22 мая, будут допущены зрители. Все 9 концертов конкурса, включая генеральные репетиции, пройдут с присутствием публики, сообщается на официальном сайте конкурса. "Здоровье и безопасность всех участников мероприятия остаются нашим главным приоритетом", поэтому число зрителей будет ограничено, отмечают организаторы. Совместно с властями Роттердама еще обсуждается, как будут проходить продажа и билетов и допуск зрителей на концерты.

Ранее Европейский вещательный союз (ЕВС) сообщал о трех возможных вариантах проведения "Евровидения". В частности, первый из них предполагал проведение конкурса с учетом соблюдения "социальной дистанции" и других строгих гигиенических мер, включающих регулярное тестирование на COVID-19.

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В Польше за сутки зафиксирован 35 251 случай заражения COVID-19, что стало новым максимальным показателем. Так, общее число инфицированных в стране с начала пандемии выросло до более чем 2,35 млн, от последствий заражения скончались свыше 53,6 тысячи пациентов. Всего в Польше проживают 38 млн человек.

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В Индии зафиксирован максимальный прирост заболеваемости коронавирусом с 11 октября. Так, за сутки число случаев COVID-19 выросло на 72 330 до 12,22 млн, сообщает индийский Минздрав. Это третий по величине показатель в мире после США и Бразилии. Количество жертв коронавируса выросло за сутки в Индии на 459 до 162 927.

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За последние сутки в России выявлено 9169 новых случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб. Так, общее число инфицированных с начала пандемии выросло в стране до 4 554 264. Количество жертв коронавируса выросло на 383 до 99 233.

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КНДР в связи пандемией коронавируса покинула значительная часть иностранных дипломатов, включая персонал международных гуманитарных организаций, в стране наблюдается острый дефицит товаров, в том числе лекарств, сообщает посольство РФ в Пхеньяне. Так, по его данным, временно закрыты представительства Великобритании, Венесуэлы, Бразилии, Германии, Италии, Нигерии, Пакистана, Польши, Чехии, Швеции, Швейцарии, Франции, уехал весь иностранный персонал международных гуманитарных организаций.

"Свои государства сейчас здесь представляют только 9 послов и четыре временных поверенных в делах, причем персонал большинства еще функционирующих здесь посольств сокращен до минимума", - говорится в сообщении.

В Узбекистане стартовала прививочная кампания

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В Узбекистане началась прививочная кампания против нового коронавируса, сообщает в четверг пресс-служба министерства здравоохранения страны."В течение апреля в Ташкенте и других областных центрах в 19 прививочных пунктах планируется вакцинировать 142,3 тысячи человек", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, в первую очередь вакцинировать будут пожилых людей в возрасте старше 65 лет, страдающих хроническими заболеваниями, медработников, педагогов и сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщает "Интерфакс", в регионах Узбекистана создано 3138 пунктов вакцинации и организованы 862 мобильные бригады. К проведению кампании привлечены более 4000 врачей и свыше 11 000 сотрудников из числа среднего медицинского персонала.

На первом этапе планируется привить 4 млн человек, а до конца 2021 года - 7 миллиона. Население республики составляет 34,5 млн человек.

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В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 17 569 новых случаев заражения коронавирусом, умер 421 пациент, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 1 691 737 человек, 33 246 пациентов скончались, 1 323 83 человека выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в Киеве (1150), Одесской (1305), Хмельницкой (1142), Львовской (1141) и Житомирской (1037) областях.

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В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, суточный прирост заражений коронавирусом составил 24 300 случаев. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 2 833 173 случая заражения. За последние 24 часа скончался 201 пациент, общее число летальных исходов возросло до 76 543. Выздоровели более 2,8 млн человек. Население Германии - около 84 млн жителей.

За последние 7 дней из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано 134,2 случая заражения. Наивысшего значения этот показатель достигал 22 декабря 2020 года - 197,6 случая.

Полицейские Германии готовятся к пасхальным праздникам

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Профсоюз немецких полицейских озабочен серьезными проблемами, которые могут ожидать правоохранителей в дни пасхальных праздников в Германии. По мнению полицейских, в обществе ощутимо снижается степень солидарности с противоэпидемическими мерами, которые принимает правительство. По мнению председателя профсоюза Райнера Вендта (Rainer Wendt), которое он высказал в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung, ситуация в этом плане становится все более напряженной, а "люди - все более нервозными и агрессивными".

В этом году Пасху в Германии празднуют 4 и 5 апреля.

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В США забракована партия вакцины против коронавируса производства компании Johnson & Johnson. Как объявили в самой компании в среду (по местному времени), сотрудники находящегося в Балтиморе (штат Мэриленд) предприятия Emergent BioSolutions, партнера Johnson & Johnson и AstraZeneca, несколько недель назад допустили ошибку при смешивании компонентов, что привело к потере 15 миллионов доз препарата.

По информации агентства AP, предприятие-партнер не было сертифицировано Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) для производства данной вакцины. Специалисты FDA проводят проверку производственных площадей Emergent BioSolutions. В компании Johnson & Johnson подчеркивают, что поступившие в медицинские учреждения партии вакцины безопасны, поскольку произведены ранее в Нидерландах.

В Тюрингии с 10 апреля откроют зоопарки

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Пустынная центральная площадь в городе Апольда в Тюрингии

Власти восточногерманской федеральной земли Тюрингия, несмотря на самый высокий среди регионов Германии показатель заболеваемости, намерены комбинировать ограничительные меры с частичным ослаблением локдауна. В частности, с 10 апреля планируется открыть зоопарки и ботанические сады под открытом небом. Также будет разрешено оказание услуг, предусматривающих физический контакт.

Однако если в ходе обслуживания требуется снять защитную маску, то клиенты обязаны предъявить документ об отрицательном результате теста на коронавирус. Число новых случаев заражения в течение семи дней из расчета на 100 тыс. населения в Тюрингии составляет 242. По Германии этот показатель ниже более чем на 100 случаев.

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Правительство Италии решило продлить до конца апреля ограничительные меры, направленные на борьбу с коронавирусом. Новое постановление кабинета Марио Драги предусматривает, среди прочего, обязательную вакцинацию представителей ряда категорий работников системы здравоохранения. Сотрудники клиник и аптек, которые в силу различных причин откажутся от прививок, будут переведены на работу, не связанную с высоким риском распространения инфекции. Тем не менее после пасхальных праздников учащиеся 1 - 6 классов в Италиивновь вернутся в школы, в том числе в регионах, обозначенных как "красные зоны". Постановление вступит в силу 7 апреля.

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Кладбище в Порту-Алегри

В Бразилии зафиксирован новый пик суточного прироста летальных исходов - за последние 24 часа в стране от COVID-19 умерли 3 869 человек. Общее число инфицированных увеличилось на 90 638 человек. Всего с начала эпидемии в Бразилии выявлено более 12,4 млн случаев заражения SARS-CoV-2 и более 321 тыс. скончавшихся.

С 1 апреля возобновилось авиасообщение между Россией и Германией

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С 1 апреля на взаимной основе возобновляется авиасообщение между Россией и Германией. Авиарейсы Lufthansa по маршруту Франкфурт-на-Майне - Москва - Франкфурт-на-Майне будут выполняться пять раз в неделю, три раза в неделю самолеты этой авикомапнии будут летать по маршруту Франкфурт-на-Майне - Санкт-Петербург - Франкфурт-на-Майне. Авиарейсы "Аэрофлота" планируется выполнять пять раз в неделю по маршруту Москва-Берлин-Москва и три раза в неделю в направлении Москва - Франкфурт-на-Майне - Москва.

Также возобновляется авиасообщение между Россией и Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой. Полеты в Венесуэлу (Москва-Каракас) будут выполняться два раза в неделю, в Сирию (Москва-Дамаск) - один раз в неделю. По одному разу в неделю самолеты будут летать в Таджикистан (Москва - Душанбе), Узбекистан (Москва-Ташкент) и в Шри-Ланку (Москва-Коломбо).

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Вена

С 1 апреля австрийские федеральные земли Вена, Нижняя Австрия и Бургенланд вводят жесткий локдаун, все магазины - за исключением тех, которые удовлетворяют повседневные нужды населения, закрываются. Перестают работать музеи и зоопарки. Наконец, предусмотрены ограничения на выход из дома. Решение связано с тем, что в связи с высоким уровнем инфицирования коронавирусом нагрузка на отделения интенсивной терапии - по-прежнему серьезная. Средний показатель новых заражений за последние семь дней в трех землях Австрии - между 280 и 340 на 100 тысяч жителей, в целом по стране он - 260. Новые ограничительные меры будут действовать до 10 апреля.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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