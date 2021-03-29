Коронавирус: Австрия договаривается с Россией о поставках "Спутника V"

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 128 млн жителей планеты. Свыше 2,8 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 103 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 30 марта (время московское).

++16.00++

Правительство Австрии договаривается с Россией о поставке миллиона доз вакцины "Спутник V". Представитель офиса австрийского канцлера Себастьяна Курца заявил агентству AFP, что переговоры начались еще в конце февраля. Соглашение предусматривает поставку заказанного количества вакцин в три этапа: первые 300 тыс. доз должны прибыть в Австрию в апреле, полмиллиона доз - в мае и оставшиеся 200 тыс. - в июне.

В ходе переговоров стороны договорились о том, что "конфиденциальные документы не будут предаваться гласности". Себастьян Курц заявил, что миллион доз вакцины дополнительно к тем, которые получит Австрия по соглашению с ЕС, помогут стране "раньше вернуться к нормальной жизни и спасти множество человеческих жизней и рабочих мест".

Помимо Австрии, переговоры о поставках российской вакцины в настоящее время ведут Словакия и Чехия. Единственной страной в ЕС, где уже проводится вакцинация "Спутником V", на данный момент стала Венгрия. Препарат до сих пор не был одобрен Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

++14.40++

Городские власти Берлина приостановили использование вакцины AstraZeneca при вакцинации женщин в возрасте до 60 лет. Причина - сообщения о новых случаях образования тромбоза сосудов головного мозга у женщин в возрасте до 55 лет после прививки препаратов британско-шведского производителя. В Германии до сих пор зарегистрирован 31 подобный случай, девять из которых имели летальный исход.

++13.50++

Германия еще на две недели продлила контроль на границе с Чехией. "Эпидемиологическая ситуация в соседней стране не стабильная, - заявил министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer). - Риск проникновения вируса в Германию еще слишком велик". Вместе с тем погранично-санитарный контроль на границе с австрийским Тиролем отменен.

В середине марта Германия объявила Чехию и регион Тироль "зонами распространения вариантов вируса SARS-CoV-2, что повлекло за собой ужесточение требований к пересечению границы с Германией и введение контроля. С 29 марта Чехия квалифицируется как "страна с повышенным уровнем заболеваемости", а Тироль - как "простая зона риска".

++13.30++

Берлинская университетская клиника "Шарите" "до дальнейших распоряжений" приостановила вакцинацию своих сотрудниц моложе 55 лет препаратом AstraZeneca. Как заявила официальный представитель больницы Мануэла Цингль (Manuela Zingl), руководство "Шарите" сочло этот шаг необходимым, поскольку в Германии появились новые сообщения о случаях тромбоза вен головного мозга у женщин (после прививки AstraZeneca - Ред.). Цингль добавила, что до сих пор у персонала "Шарите" не возникало никаких осложнений после вакцинации препаратом шведско-британской компании, однако клиника хочет принять меры предосторожности и дождаться окончательных оценок. К концу марта 16 тысяч сотрудников "Шарите" получили первую или обе дозы прививки, большинство было вакцинировано AstraZeneca.

Вакцину AstraZeneca переименовали

++13.00++

Шведско-британская компания AstraZeneca переименовала свою вакцину от коронавируса. Теперь препарат будет называться Vaxzevria, сказано на сайте агентства по лекарствам Швеции. О причинах смены названия не сообщается. Одновременно подчеркивается, что оно не повлечет за собой изменений в составе препарата, но может измениться внешний вид упаковки.

В начале марта в ряде европейских стран была временно приостановлена вакцинация препаратом AstraZeneca после того, как стало известно о случаях образования тромбов спустя непродолжительное время после прививки. После проверки Европейское агентство лекарственных средств (EMA) и ВОЗ признали вакцину безопасной, и вакцинация ею была возобновлена.

Вакцина AstraZeneca будет выпускаться под новым именем

++12.30++

В США к концу марта вакцинированы более 52 миллионов человек. Всего в страну было доставлено 180,6 млн доз вакцин Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson, заявил Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), 145,8 млн доз уже использованы по назначению. Президент США Джо Байден пообещал, что к 19 апреля очередь на вакцинацию дойдет до 90 процентов взрослого населения США. К этому моменту в стране заработают дополнительные центры вакцинации, кроме того, прививку можно будет сделать в одной из 40 тыс. аптек.

Великобритания пока не будет делиться вакцинами

++11.45++

Правительство Великобритании заявило о готовности экспортировать производящуюся в стране вакцину лишь после того, как прививки получит все взрослое население страны. Основное внимание должно быть сосредоточено на защите Великобритании, указал министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии страны Квази Квартенг в интервью телеканалу Sky News.

++10.50++

Граждане РФ смогут получать результаты тестов на Covid-19 через портал госуслуг, эта информация будет передаваться по защищенным каналам, сообщает пресс-служба правительства РФ. "Правительство утвердило постановление о возможности получать результаты тестов на коронавирус в личном кабинете пользователя на едином портале госуслуг", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что информация будет отправляться по защищенным каналам от организаций, которые проводят тестирование, в специальный референс-центр Роспотребнадзора, после этого - в личный кабинет. На мобильных устройствах сведения будут отображаться в виде QR-кода. Постановление также фиксирует, что в личный кабинет можно будет загрузить информацию о вакцинации для предъявления по месту требования. Эта функция будет доступна тем пользователям, которые дадут согласие на передачу сведений, пишет "Интерфакс".

++10.00++

В Индии после трех дней рекордных темпов распространения коронавируса, когда в стране отмечалось более 60 тысяч новых случаев заражений, во вторник выявлено 56 211 инфицированных. От COVID-19 за истекшие сутки скончался 271 пациент. Общее количество инфицированных в Индии с момента начала пандемии составило 12 095 855 человек, число летальных исходов - 162 114.

++08.55++

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 10 533 новых случая инфицирования коронавирусом, от последствий COVID-19 умерли 286 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Количество инфицированных в стране с начала пандемии на утро вторника составило 1 662 942 человека, 32 418 пациентов скончались, 1 307 076 человек выздоровели.

++08.00++

Двухнедельный карантин, необходимый для личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, будет отменен после полного завершения его вакцинации и появления иммунитета от коронавируса, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Да, после того как прививочный цикл будет завершен. Кто-то говорит, что это 42 дня, кто-то - что 45 дней. У некоторых после первой прививки начинают просто фонтанировать антитела, у некоторых они медленнее выявляются. Главное, чтобы появился иммунитет, который позволит спокойно работать", - сказал Песков в интервью изданию "Аргументы и Факты". По его словам, президент начнет постепенно возобновлять международные контакты и будет более активно передвигаться по стране после завершения прививочного цикла, если позволит эпидемиологическая ситуация.

++05.40++

В Германии суточный прирост заражений коронавирусом составил 9549 случаев, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI). Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 2 791 822 случая инфицирования. За последние 24 часа скончались 180 человек с COVID-19, общее число связанных с SARS-CoV-2 летальных исходов в стране составило 76 093. Выздоровели более 2,5 млн человек. Средний показатель новых заражений за последние семь дней по всей стране возрос до 135,2 на 100 тысяч жителей, днем ранее он составлял 134,4.

Японский министр извинился за действия нарушивших ковид-ограничения подчиненных

++04.45++

Министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Норихиса Тамура принес публичные извинения после появления в СМИ информации о встрече более 20 сотрудников ведомства в ресторане в Токио в нарушение действующих ограничений. Несколькими днями ранее в Токио и трех префектурах был снят режим ЧС, однако власти призвали владельцев ресторанов закрывать свои заведения раньше обычного и ограничивать число посетителей. Вирус в Японии с 126,2 млн жителей выявлен у 468 тысяч человек, более 9000 умерли, свыше 442 тысяч выздоровели.

++03.30++

В ФРГ вступило в силу распоряжение, согласно которому все прибывающие в страну на самолете должны иметь на руках отрицательные результаты теста на коронавирус. Это предписание распространяется на все страны вылета, независимо от эпидемиологической ситуации. Тест должен быть сделан не более чем за 48 часов до прилета в Германию.

++02.50++

Канада приостановила использование вакцины британско-шведского концерна AstraZeneca для лиц моложе 55 лет, объяснив это вопросами безопасности. Ряд стран Европы уже приостанавливали применение этого препарата. В редких случаях у привитых людей образовались тромбы, некоторые из вакцинированных в результате скончались. После проведения проверки Европейским агентством лекарственных средств (EMA) Германия и большинство других стран возобновили применение вакцины.

++01.35++

Власти американского штата Нью-Йорк расширяют кампанию вакцинации. С 30 марта прививку смогут сделать все жители старше 30 лет, сообщил губернатор Эндрю Куомо. А с 6 апреля начнется вакцинация жителей штата старше 16 лет.

++00.20++

Лидеры 23 государств выступили с призывом разработать новый международный договор о готовности к пандемиям и борьбе с ними. Такое соглашение должно быть нацелено на укрепление сотрудничества стран в областях оповещения о ЧС, обмена данными и профильных исследованиях, отметили главы государств и правительств. В числе выступивших с такой инициативой - канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, президент Чили Себастьян Пиньера и президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 29 марта >>>

Смотрите также: