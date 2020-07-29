Росстат сообщил о скачке смертей среди больных COVID-19

Смертность среди больных COVID-19 в последние недели существенно выросла, следует из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат) опубликованных в пятницу, 6 августа. Инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2, в июне стала основной причиной смерти 19 998 человек, сообщило ведомство. Это на 52,8 процента по сравнению с маем (13 077).

При этом Росстат выделяет еще три группы погибших, у которых было выявлено заболевание. В первой из них COVID-19 предполагается основной причиной смерти, но эксперты еще исследуют результаты тестов на наличие коронавирусной инфекции (3374 случая в июне). Во второй заболевание способствовало появлению осложнений, ускоривших смерть пациента (881 случай). К третьей группе эксперты относят летальные исходы, на которые обнаруженная инфекция никак не повлияла (2865 случаев).

В Москве пик месячного прироста смертей

Месячный прирост смертей в Москве стал максимальным с момента проникновения вируса SARS-CoV-2 в город. В июне в российской столице было зафиксировано 16 406 летальных исходов. Это на 7138 человек больше, чем в допандемийном июне 2019-го. Речь идет не только о смертях среди больных ковидом.

В целом в стране выявлено 6 402 564 заражения, а 163 301 человек с COVID-19 скончались, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации.

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