Смертность от COVID-19 достигла в России месячного максимума

В июле общее число умерших из числа инфицированных коронавирусом составило 50 421 человек, это почти вдвое выше, чем в июне, когда, по уточненным данным, скончались 27 443 зараженных SARS-CoV-2 пациента. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Росстатом в пятницу, 27 августа.

Согласно данным статистического ведомства, COVID-19 стал основной причиной смерти в 44 128 случаях, из них в 38 922 случаях коронавирус был идентифицирован, а в 5206 он предполагался, что потребовало проведения дополнительных медицинских исследований.

В июле в России от коронавируса умерло почти на 30 тысяч человек больше, чем в июне

Как отмечается в отчете Росстата, в качестве сопутствующего заболевания коронавирус был диагностирован у 6293 умерших. При этом он не являлся прямой причиной смерти, но оказал существенное влияние на 1449 случаев в июле 2021 года, еще в 4844 случаях вирус был идентифицирован, но на смерть не повлиял.

По уточненным данным Росстата за июнь 2021 года, коронавирус стал основной причиной смерти в 23 780 случаях, из них в 20 447 он был подтвержден, а в 5825 предполагался. В 897 случаях вирус ускорил смерть, а в еще 2766 он был идентифицирован, но существенного влияния не оказал.

Всего в июле в России от последствий заражения коронавирусной инфекцией умерли 215 265 человек, что почти на 29 610 человек больше, чем месяцем ранее, когда скончались 185 655 россиян.

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