 Коронавирус: в РФ - свыше 19 000 новых случаев инфицирования за сутки | Новости из Германии о России | DW | 27.08.2021

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Россия

Коронавирус: в РФ - свыше 19 000 новых случаев инфицирования за сутки

За 24 часа в России выявлены 19 509 новых заразившихся коронавирусом, с диагнозом COVID-19 скончались 798 человек. В ФРГ растет семидневный средний показатель инфицирования.

Центр вакцинации в Москве

Центр вакцинации в Москве (фото из архива)

В России за сутки с диагнозом COVID-19 скончались 798 человек, сообщил оперативный штаб в пятницу, 27 августа. Эта цифра - несколько меньше, чем за предыдущие сутки, когда речь шла о 820 умерших - максимальном показателе с начала пандемии. В целом по РФ за минувшие 24 часа выявили 19 509 новых случаев инфицирования. В Москве зарегистрированы 1509 новых заразившихся. В Санкт-Петербурге за сутки зафиксирован 1395, в Московской области - 786 инфицированных.

С начала пандемии с COVID-19 в РФ умерли свыше 180 тыс. человек

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,29%.

Общее число умерших с диагнозом COVID-19 с начала пандемии в РФ достигло 180 041. Совокупное количество официально выявленных инфицированных - 6 844 049.

В Германии за сутки скончались 14 пациентов

В Германии за минувшие 24 часа выявлено 12 029 новых случаев инфицирования коронавирусом, 14 человек с диагнозом COVID-19 скончались. Об этом 27 августа сообщил Институт имени Роберта Коха (Robert-Koch-Institut - RKI). Как отмечало агентство dpa, накануне порог в 10 тысяч был превышен впервые с мая.

В целом в 83-миллионной стране вирус с начала пандемии выявлен у 3 913 828 человек, 92 096 пациентов умерли, более 3,71 млн выздоровели.

Семидневный средний показатель инфицирования в ФРГ продолжил расти

Семидневный средний показатель инфицирования населения продолжил расти и достиг 70,3 на 100 тысяч человек. По данным RKI, Германия находится в начале четвертой волны эпидемии. Как отмечают врачи, от новых мутаций вируса сильно страдают представители молодых возрастных групп.

Эксперты призывают обращать внимание на число госпитализаций

Между тем эксперты все чаще призывают обращать внимание не на семидневный коэффициент заражаемости, а на число госпитализаций за неделю на 100 тыс. населения. Так, на 25 августа этот показатель составлял 1,47, семи днями ранее - 1,19.

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    Автор: Андрей Гурков


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