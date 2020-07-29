 COVID-19: Минздрав РФ допускает почти 4 млн заражений во втором полугодии | Новости из Германии о России | DW | 25.08.2021

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Россия

COVID-19: Минздрав РФ допускает почти 4 млн заражений во втором полугодии

С июля по декабрь в России подтвердят 3,925 млн новых заражений вирусом SARS-CoV-2, более 784 тысяч человек попадут в больницу, на лечение уйдут 111,4 млрд рублей, следует из прогноза Минздрава.

Микроавтобус Ford Transit с надписью Реанимация на Красной площади в Москве

Количество заболевших COVID-19 в России во втором полугодии 2021 года может достичь 3,925 млн человек. Такой прогноз министерства здравоохранения был представлен в докладе Счетной палаты РФ об исполнении федерального бюджета в первом полугодии, опубликованном в среду, 25 августа. По оценке Минздрава, 20 процентов инфицированных (784,9 тысячи человек) будут направлены в больницы, а на их лечение понадобится 111,4 млрд рублей.

В первом полугодии на лечение больных ковидом за счет средств обязательного медицинского страхования ушло 218,1 млрд рублей, а средняя стоимость госпитализаций пациентов с этой инфекцией составила 135,4 тысячи рублей, говорится в докладе.

Прирост заражений SARS-CoV-2 в РФ упал ниже порога в 20 тысяч

Между тем суточный прирост заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в РФ третий день держится ниже порога в 20 тысяч случаев. За минувшие 24 часа в стране подтверждено 19 536 заражений, а 809 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались, сообщил оперативный штаб. С начала эпидемии вирус SARS-CoV-2 в России обнаружен уже у 6 804 910 человек. Общее количество связанных с инфекцией летальных исходов достигло 178 423, следует из данных оперштаба.

Показатели заражений в мире, Германии, России, Беларуси и Украине

Вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, с начала пандемии выявлен более чем у 213 млн жителей планеты, свыше 4,4 млн больных этой инфекцией умерли, около 191 млн выздоровели. Больше всего подтвержденных заражений (более 38 млн) и летальных исходов (свыше 630 тысяч) приходится на США.

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