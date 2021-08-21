 В России зарегистрирована пятая вакцина от коронавируса - ″ЭпиВакКорона-Н″ | Новости из Германии о России | DW | 26.08.2021

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Россия

В России зарегистрирована пятая вакцина от коронавируса - "ЭпиВакКорона-Н"

Новый препарат, зарегистрированный в России, показан к применению для профилактики коронавируса у взрослых в возрасте от 18 до 60 лет.

Женщина-врач стоит около холодильника одном из российских центров вакцинации

В одном из российских центров вакцинации

Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение вакцине  против коронавируса  "ЭпиВакКорона-Н", разработанной научным центром "Вектор" Роспотребнадзора. Информация об этом опубликована в четверг, 26 августа, на сайте государственного реестра лекарственных средств Минздрава.

Согласно инструкции по применению препарата,  вакцина  вводится дважды с перерывом не менее 14 дней. Она показана к применению для профилактики коронавируса у взрослых в возрасте от 18 до 60 лет.

Противопоказания к применению и возможные побочные эффекты

Противопоказаниями к применению  "ЭпиВакКороны-Н" являются гиперчувствительность к ее компонентам, аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения, а также первичный иммунодефицит, злокачественные новообразования и заболевания крови, беременность и период грудного вскармливания.

Кроме этого, вводить вторую дозу "ЭпиВакКороны-Н" запрещается при проявлении аллергической реакции на первую. Также вакцина может представлять риск для пациентов с аутоиммунными заболеваниями и злокачественными новообразованиями.

В качестве побочных эффектов возможно появление боли в месте введения препарата, а также кратковременное повышение температуры - не выше 38,5 градуса. Среди аллергических реакций в редких случаях может появиться отек Квинке.

Пятая по счету в России вакцина против коронавируса

Как указано в реестре, производство вакцины будет проводиться на предприятиях АО "Вектор-БиАльгам", ООО "Герофарм" и центра "Вектор". 5 июля Роспатент зарегистрировал товарный знак "AURORA-CoV", он будет использоваться для названия вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона - Н".

"Эпиваккорона-Н" стала пятой по счету вакциной, зарегистрированной в России. В настоящее время для массовой вакцинации в России, начавшейся 18 января, используются "Спутник V" и "Спутник Лайт" Центра имени Гамалеи Минздрава России, "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" Центра имени Чумакова РАН.

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    Автор: Андрей Гурков


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