Более трех четвертей россиян испытывают финансовые трудности

Более трех четвертей домохозяйств (75,7%) в России испытывают или иные финансовые трудности, а 24,3% домохозяйств легко могут свести концы с концами при покупке самого необходимого. Об этом сообщает РБК в среду, 14 июля, со ссылкой на масштабное исследование Росстата "Комплексное наблюдение условий жизни населения" за 2020 год. В исследовании были задействованы более 100 тысяч домохозяйств.

Вместе с тем отмечается, что ситуация по этому параметру постоянно улучшается. Так, в 2018 году (исследование проводится два раза в год), 79,5% семей испытывали трудности с покупкой самого необходимого, а в 2016 году - 84,6%.

По итогам опроса 2020 года чуть более половины респондентов (51,2%) сообщили, что не справляются с неожиданными тратами, такими, как срочный ремонт жилья или медицинские услуги (в 2018 году - 52,9%). 48,6% указали, что не могут проводить хотя бы неделю отпуска вне дома (в 2018 году - 53,1,%). Не имеют финансовой возможности покупать членам семьи новую одежду по мере ее износа 9% домохозяйств (11,2% в 2018 году), а употреблять фрукты в любое время года - 16,7% домохозяйств (против 21,1% в 2018 году), 8,5% участников опроса не могут оплачивать жизненно важные лекарства (в 2018 году - 11%).

В рамках исследования опрошенные также оценили минимальную месячную сумму денег, необходимую, чтобы свести концы с концами, в 60,9 тыс. рублей на семью. Два года назад эта сумма была равна 58,5 тыс. Вместе с тем, прожиточный минимум в России на 2021 год составляет 11,65 тыс. рублей на душу населения.

Смотрите также: