Эксперты: В России каждый четвертый житель малообеспечен

В России каждый четвертый житель может быть отнесен к категории малообеспеченных, поскольку их доход ниже 60% от медианного, говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, обнародованном в четверг, 13 мая.

"В коронавирусном 2020 году 24,6% населения России или 36 млн человек имели доход ниже 60% от медианного. Таким образом, четверть российского населения можно отнести к категории малообеспеченных - согласно международной методологии, люди с соответствующими доходами рискуют столкнуться с бедностью", - отмечается в исследовании.

Таких россиян в два раза больше, чем официально бедных (под российское определение бедности подпадают лица, чей ежемесячный доход не достигает прожиточного минимума - 11,3 тыс. руб.) В 2020 году число малоимущих россиян, официально находящихся за чертой бедности, составило 17,8 млн человек, или 12,1% населения.

Медианный доход

Эксперты отмечают, что медианный доход является более релевантным показателем для оценки благосостояния основной части населения по сравнению со средним доходом, поскольку последний завышается за счет заработков богатых граждан.

"В странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и европейских государствах для оценки относительной бедности используются три пороговых значения - 60%, 50% и 40% от национального медианного располагаемого дохода. Доход на уровне 60% от медианного обозначает "черту риска бедности" - люди с доходами ниже этого значения балансируют на грани бедности. В качестве непосредственно черты бедности обычно используется порог в 50% от медианного дохода, а доходы ниже 40% от медианного являются критерием крайней бедности", - поясняют эксперты.

В 2020 году в России медианный доход в среднем по стране составил 27 тыс. руб., 60% от этой суммы - 16,2 тыс. руб., 50% - 13,5 тыс. руб. Наибольшая доля населения с доходами ниже 60% от медианных - в богатых субъектах РФ: в нефтегазовых Ямало-Ненецком автономном округе и Ненецком автономном округе, в Москве, на Чукотке и на Сахалине, а наименьшая - в небогатых Карачаево-Черкесии, Костромской области, Еврейской автономной области, Хакасии и Ингушетии, отмечается в исследовании FinExpertiza.

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