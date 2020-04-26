Росстат заявил о снижении реальных доходов россиян

В 1-м квартале 2021 года произошло падение реальных располагаемых доходов жителей России на 3,6 процента по сравнению с таким же периодом прошлого года, сообщает в четверг, 29 июля, Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Первоначально публикация была запланирована на 20 апреля, прямо накануне обращения президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию, но в ведомстве перенесли ее на 29, заявив о необходимости уточнить некоторые данные.

Согласно новому докладу "Социально-экономическое положение России", опубликованному на сайте ведомства, во 2-м квартале Росстат ожидает роста показателей, так как в аналогичный период год назад из-за коронавирусного кризиса было зафиксировано наибольшее падение доходов. Также отмечается, что на 1-й квартал 2020 года кризис еще не оказал воздействия.

Как уточняется в документе, в структуре денежных доходов населения за указанный период "возросла доля оплаты труда при снижении доли доходов от предпринимательской деятельности, социальных выплат и прочих денежных поступлений". Реальные располагаемые доходы - то, что остается после вычета обязательных платежей и корректировки на индекс потребительских цен.

Что сообщал Росстат год назад

В апреле 2020 года Росстат сообщил, что в 1-м квартале реальные доходы россиян снизились на 0,2% по сравнению с 2019 годом. В конце марта прошлого года власти РФ начали вводить ограничительные меры для борьбы с вирусом SARS-CoV-2. Во 2-м квартале 2020-го реальные доходы россиян снизились на 8%, сообщало ведомство. По результатам 2020 года Росстат оценил падение реальных доходов на 3,5%, что означало рекордное падение по сравнению с 2013 годом.

Однако сейчас статистическое ведомство скорректировало эти итоговые данные, назвав новое число - 3%. Таким образом, разница по этому показателю прошлого года с 2013-м теперь составляет не 10,6%, а 10,1%. В 2013 году доходы населения России в последний раз показывали устойчивый рост, напоминает РБК.

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