ВСУ подтвердили поражение в Крыму корабля РФ "Циклон"

В ночь на 19 мая Силы обороны Украины поразили в Севастополе российский корабль "Циклон", подтвердили в украинском Генштабе. Это может означать, что у РФ не осталось в Крыму ни одного носителя крылатых ракет.

Силы обороны Украины поразили в Севастополе российский малый ракетный корабль "Циклон". Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, опубликованной в соцсети Facebook во вторник, 21 мая.

19 мая украинские военные заявили об уничтожении ими в Севастополе российского тральщика "Ковровец". Украинский Telegram-канал "Крымский ветер" отмечал, что во время ночного обстрела было сильно повреждено здание у Куриной пристани, где, судя по фотографиям, стоял МРК "Циклон". На следующий день корабля там уже не было. Telegram-канал Astra утверждал, что по причалу попали три ракеты ATACMS, а "Циклон" затонул.

20 мая глава пресс-центра сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что проверяется информация о серьезном повреждении или потоплении обоих кораблей. "Достаточно высока вероятность того, что в Крыму теперь не находится ни одного носителя крылатых ракет, в случае если информация о "Циклоне" подтвердится", - сказал он тогда.

Российская сторона никак не прокомментировала информацию о поражении "Ковровца" и "Циклона".

Атаки ВСУ на российские военные корабли

В последние месяцы украинские военные провели целый ряд удачных операций против Черноморского флота РФ. Так, в феврале были уничтожены большой десантный корабль "Цезарь Куников" и ракетный катер "Ивановец". В марте украинские морские дроны Magura V5 попали в российский патрульный корабль "Сергей Котов", находившийся недалеко от Керченского пролива. Позже в том же месяце в ходе атаки на Севастополь были поражены российские десантные корабли "Ямал" и "Азов".

В апреле ВМС ВСУ заявили, что "при их непосредственном участии" в порту Севастополя загорелся вспомогательный корабль Черноморского флота РФ "Коммуна", который после этого "больше не готов к выполнению задач". Оккупационные власти Крыма признали ракетную атаку на корабль, однако заявили, что она была отбита, а на "Коммуне" произошло лишь "небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали".