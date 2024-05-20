  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
КонфликтыРоссия

ВСУ проверят данные о затоплении в Крыму корабля РФ "Циклон"

Даниил Сотников
20 мая 2024 г.

Если информация об уничтожении корабля подтвердится, у РФ не останется в Крыму ни одного носителя крылатых ракет, заявили в ВСУ.

https://p.dw.com/p/4g4Y0
Спутникова съемка порта Севастополя
Спутникова съемка порта СевастополяФото: Planet Labs PBC/AFP

В результате украинского удара по бухте аннексированного Россией Севастополя в ночь на 19 мая мог быть серьезно поврежден или потоплен как тральщик "Ковровец", так и малый ракетный корабль "Циклон". Об этом в понедельник, 20 мая, сообщил глава пресс-центра сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук, подчеркнув, что эта информация проверяется.

"Достаточно высока вероятность того, что в Крыму теперь не находится ни одного носителя крылатых ракет, в случае если информация о "Циклоне" подтвердится. И да, такая вероятность есть. И да, она высока. Предварительно речь идет о том, что, скорее всего, были поражены две единицы. Но мы ждем еще результатов", - сказал Плетенчук.

По его словам, ВСУ все еще нужно получить "результаты объективного контроля", прежде чем с уверенностью сообщить об уничтожении двух кораблей.

Генштаб ВСУ сообщал об уничтожении тральщика РФ

Накануне Генштаб Украины заявил об уничтожении в Севастополе российского тральщика "Ковровец". Ранее об этом сообщили в пресс-службе украинских ВМС. Морской тральщик проекта 266М предназначен для проводки по тралам кораблей и судов, разведки, прокладки фарватеров в минных полях, он также может участвовать в установке мин. Российская сторона сообщения о потере корабля не комментировала.

Украинский Telegram-канал "Крымский ветер" отмечал, что во время ночного обстрела было сильно повреждено здание у Куриной пристани, где, судя по фотографиям, стоял МРК "Циклон". На следующий день корабля там уже не было.

Telegram-канал Astra утверждает со ссылкой на источники, что в результате ночного обстрела по причалу попали три ракеты ATACMS, а ракетный корабль "Циклон" затонул.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Марш солидарности с Украиной в Лондоне

Вторая годовщина вторжения РФ в Украину: мир солидарен с Киевом

Вторая годовщина вторжения РФ в Украину: мир солидарен с Киевом

Тысячи людей по всему миру вышли на улицы 24 февраля 2024 года, чтобы выразить солидарность с защищающейся два года от российской агрессии страной. Фотогалерея DW.
Конфликты25 февраля 2024 г.14 фото
external

Зачем Киеву новый закон о мобилизации и почему Россия начала наступление под Харьковом? DW Новости

Зачем Киеву новый закон о мобилизации и почему Россия начала наступление под Харьковом? DW Новости

Ожесточенные бои под Харьковом могут быть лишь прелюдией более масштабного российского наступления, которое может начаться уже в ближайшие дни, предупреждают в Киеве. Между тем в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, который касается в том числе и украинцев, которые живут за границей.
18 мая 2024 г.29:00 мин.
external

Крым, Туапсе и Новороссийск атаковали дроны. Почему Путин не пойдет на Харьков. DW Новости (17.05.2024)

Крым, Туапсе и Новороссийск атаковали дроны. Почему Путин не пойдет на Харьков. DW Новости (17.05.2024)

Россия подверглась одной из самых мощных с начала войны в Украине атаке боевых беспилотников-камикадзе. В ночь на 17 мая, по утверждению российского Минобороны, были перехвачены более сотни украинских дронов. Сколько БПЛА достигли своих целей, не сообщается, однако курсирующие в СМИ видео могут свидетельствовать о десятках успешных ударов.
17 мая 2024 г.29:02 мин.
Показать еще