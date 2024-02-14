ВСУ заявили об уничтожении российского БДК "Цезарь Куников"

Украинские военные утверждают, что корабль, находившийся в момент атаки в территориальных водах Украины близ Алупки, потоплен. Минобороны РФ отчиталось об уничтожении шести украинских дронов над Черным морем.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совместно с подразделениями Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны страны уничтожили российский большой десантный корабль (БДК) "Цезарь Куников", сообщил Генеральный штаб ВСУ. "В момент поражения он находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки", - говорится в заявлении Генштаба, опубликованном утром в среду, 14 февраля.

Главное управление разведки разместило видео, на котором, как утверждается, показано уничтожение "Цезаря Куникова". По данным ведомства, корабль был атакован ударными морскими дронами Magura V5, операцию проводили спецназовцы "Группы 13" ГУР. "В итоге "Цезарь Куников" получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть", - заявила украинская разведка, добавив, что российская поисково-спасательная операция "успеха не имела". ГУР указывает, что "Цезарь Куников" может вмещать до 87 членов экипажа на борту.

Минобороны РФ заявило о шести дронах, сбитых над Черным морем

Министерство обороны России на момент публикации новости не комментировало сообщения об уничтожении БДК. Ранее ведомство сообщило, что над акваторией Черного моря в ночь на 14 февраля были "перехвачены и уничтожены" шесть беспилотных летательных аппаратов. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно.

Первой о потоплении "Цезаря Куникова" сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники в ГУР. Фото с предполагаемого места потопления опубликовал украинский Telegram-канал "Крымский ветер": на нем видны следы взрыва и спасательные лодки. Ранее канал писал, что жители Ялты, Алупки и других населенных пунктов аннексированного Крыма слышали ночью взрывы.

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