Генштаб ВСУ сообщил об ударе по военному складу под Курском

Силы обороны Украины в ночь на среду, 31 июля, поразили расположенный в Курской области РФ склад хранения вооружения и военной техники, сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Facebook. "Сегодня ночью был нанесен удар по складу оружия и военной техники вблизи населенного пункта Курск. Наблюдалась работа вражеской ППО и взрывы в точках целей", - отмечается в сообщении.

По информации Генштаба, боевую работу вели подразделения из состава сил и средств ВМС ВСУ "во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны". Более подробная информация в настоящий момент уточняется, говорится в сообщении.

Пожар после украинского удара по складу оружия под Курском

После украинского удара по военному складу под Курском, находящемуся в 80 км от украинской границы, начался пожар. "В районе цели были замечены взрывы", - пишет агентство dpa, уточняя, что в арсенале ВМС Украины есть собственные противокорабельные ракеты "Нептун" дальностью почти 300 километров, которые могут использоваться и против наземных целей.

В РФ заявили об уничтожении одной ракеты и 19 БПЛА

Тем временем Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в ночь на среду 19 украинских дронов и одной управляемой ракеты "Нептун-МД". По этим данным, ракета сбита над Курской областью, 11 беспилотников - над Белгородской областью, четыре - над Брянской, по одному - над Курской, Калужской и Ростовской областями, а также аннексированным украинским полуостровом Крым.

При этом исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов написал в Telegram, что после атаки ВСУ "возник пожар на одном из объектов". Позже ночью он уточнил, что возгорание уже локализовано и пострадавших нет, а утром сообщил, что в другом населенном пункте области было сброшено взрывное устройство на территорию местной АЗС. "Вблизи деревни Колычевки Кореневского района с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на территорию автозаправочной станции. Ранен работник заправки. <…> На станции осколками повреждены здание операторской и оборудование", - написал Смирнов.

Накануне Украина сообщала об ударе по нефтебазе в Курской области

30 июля ВСУ атаковали нефтебазу в населенном пункте Возы Курской области, сообщал Генштаб накануне. "Сегодня ночью в населенном пункте Возы Курской области России успешно поражена нефтебаза вражеского "Логистического центра номер 43", - говорилось в сообщении. По данным украинской разведки, в результате атаки на объекте произошел пожар.

Накануне Генштаб отчитался о еще одной атаке на объекты инфраструктуры под Курском. Центр спецопераций "Альфа" при СБУ поразил "ряд тяговых электроподстанций" в регионе, сообщили в ВСУ. В результате ударов "фиксируются перебои с электроснабжением в Поныровском, Курском и Солнцевском районах Курской области", утверждала украинская сторона.