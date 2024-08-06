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В Курской области в результате обстрела ранены пять человек

Ольга Лебедева
6 августа 2024 г.

Среди раненых в результате украинской атаки - три ребенка, заявил глава Курской области. В Белгородской области объявили о ракетной опасности.

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Украинский беспилотный летательный аппарат
В Курской и Белгородской областях заявили об атаке дронов из УкраиныФото: ukrin/dpa/picture alliance

В результате ночного обстрела со стороны Украины, обороняющейся от российского полномасштабного вторжения, ранены пять человек в городе Суджа Курской области. Среди пострадавших - три ребенка, сообщил утром во вторник, 6 августа, временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов. 

"Сильно повреждены несколько жилых домов. Подомовой обход будет проведен, когда позволит обстановка", - добавил он. По данным Смирнова, над регионом сбито 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. 

Белгородская область: ракетная опасность

Между тем, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударе по селу Ясные Зори Белгородского района. "В результате прямого попадания снаряда полностью сгорел легковой автомобиль и посечен один частный дом. После атак дронов и сбросов взрывных устройств с БПЛА загорелись гараж с находящимся внутри автомобилем и еще два легковых автомобиля", - написал Гладков в Telegram.

Белгородский губернатор также сообщил, что в результате обстрела пострадали один многоквартирный и еще один частный дом. Кроме того, около 07.00 он заявил о ракетной опасности на всей территории Белгородской области и призвал жителей спуститься в подвалы.

В свою очередь Минобороны РФ заявило об уничтожении 11 БПЛА самолетного типа над территорией Курской области и одного беспилотника над Белгородской областью.

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