Бои ВСУ под Курском. Как реагируют в Украине

Третий день продолжаются боевые действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области России, о чем сообщает Минобороны РФ и российские военкоры, а украинское руководство напрямую никак происходящее под Курском не комментирует. При этом в Украине не утихает обсуждение этого события: в транспорте, на рынках и на улицах украинских городов и сел. Большинство украинцев чувствует гордость за своих военных на фоне нескольких последних месяцев, приносивших неутешительные новости с фронта. Украинские соцсети полны сообщениями об успехах ВСУ. Украинские издания щедро выделяют свои страницы и эфирное время для обсуждения операции под Курском. Аналитики задаются вопросом, что будет дальше и как это повлияет на ход войны?

Как реагируют жители Киева

В очереди на кассу в одном из киевских супермаркетов кто-то включает громкость на телефоне, просматривая очередное видео с новостями на курском направлении. Лица стоящих в очереди женщин озаряются улыбками. "Ну, наконец, дождались!", - не сдерживает эмоций одна из них. "Бейте их, хлопцы!", - поддерживает ее стоящий впереди нее мужчина. Соцсети также пестрят мемами в поддержку операции украинской армии на территориии России.

Группа мужчин пенсионного возраста в киевском дворе громко обсуждает новость о продвижении украинских войск вглубь территории России. "Наши идут там, где газопроводы. Россия не может их бомбить. Так и дошли до Суджи", - поясняет один из собеседников. Другой ему возражает, что он говорил со своими родственниками из Курска, и те сказали, что в городе тихо, только чаще стали пролетать с самолеты. "Ничего, даст Бог, и туда дойдут", - отвечает третий и между собравшимися завязывается дискуссия о целесообразности возможного захвата ВСУ Курской атомной электростанции в ответ на оккупацию россиянами Запорожской АЭС.

Курская АЭС Фото: IMAGO/ITAR-TASS

Беженка из приграничного с РФ района Сумской области Украины жалуется на лавочке у подъезда своей соседке на пережитые ужасы российских бомбардировок. "Вот и сегодня, говорят, опять две бомбы на мое село сбросили. Может, хоть теперь их наконец отгонят подальше", - сетует она. "Но все равно же война… И когда все это закончится!", - вздыхает в ответ ее соседка.

Некоторые киевляне, с которыми удалось пообщаться корреспонденту DW, не скрывали своих тревожных ожиданий. "Раньше мы уже заходили в Белгородскую область. В результате получили нападение россиян на Волчанск. В последнее время много говорилось о мирных переговорах. Теперь вряд ли это все приблизит нас к окончанию войны", - пожаловался мужчина среднего возраста по имени Сергей.

Украинская пресса в предвкушении результатов

В отсутствие официальных сообщений на страницах украинских изданий и в эфире телеканалов главным источником новостей стали российские пропагандистские Z-каналы в Telegram. Украинские военные аналитики яростно спорят о целях Курской операции ВСУ. Одни утверждают, что это стало копированием тактики россиян наступать там, где у противника есть слабые места. Другие - что это делается, чтобы вынудить российский генералитет снять с донбасского фронта часть войск для защиты Курска. Но все сходятся во мнении, что это очень своевременная, успешная и хорошо подготовленная операция.

Снимок, на котором видны удары боевых орудий под Курском (7 август 2024) Фото: Russian Ministry of Defense/Anadolu/picture alliance

Самые информированные военные эксперты не спешат с выводами. Украинский полковник и офицер НАТО Сергей Грабский считает молчание военно-политического руководства Украины очень разумным шагом. Он категорически не согласен с версией о попытке растянуть фронт и вынудить противника снять войска с других направлений. "По данным нашей разведки, россияне накопили в Курской области 15-тысячную группировку для прорыва нашей границы и выхода на Сумы. Это казалось вполне достаточным для отражения возможной контратаки ВСУ", - сказал он.

А бывший сотрудник Службы безопасности Украины Сергей Ступак исключил возможность взятия под контроль ВСУ Курской АЭС. "Подобные действия - это ядерный терроризм. Мы - не россияне. Мы не хотим, чтобы нас в мире воспринимали, как ядерных террористов", - отметил Ступак.

Между тем днем 8 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сделал заявление, в котором напрямую не упоминал операцию ВСУ в Курской области, но сказал о "разрушении привычных форматов жизни" в России, в том числе в приграничных регионах. А президент страны Владимир Зеленский во время презентации приложения для военных "Армия+" заявил: "Все видят, что украинская армия умеет удивлять. И умеет добиваться результатов. Это демонстрирует поле боя, где наши воины не только выстояли против преобладающей силы оккупантов, но и уничтожают его так, как это нужно для защиты Украины - нашего государства и независимости". При этом заявление Зеленского прозвучало на фоне событий в Курской области. Хотя напрямую о них президент Украины ничего не сказал.