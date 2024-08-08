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Политики ФРГ о применении немецкого оружия в Курской области

Сергей Ромашенко
8 августа 2024 г.

Немецкие политики не видят проблем в применении Украиной немецких вооружений в Курской области. После передачи Киеву немецкое оружие стало украинским, считает глава комитета бундестага по обороне Маркус Фабер.

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Немецкий танк Leopard на полигоне в Польше (фото из архива)
Немецкий танк Leopard на полигоне в Польше (фото из архива)Фото: Michal Dyjuk/picture alliance/AP

Председатель комитета германского бундестага по обороне Маркус Фабер (Marcus Faber) не видит проблем в том, что Украина может применить полученные от Германии вооружения в ходе нынешнего наступления в Курской области России. "С передачей немецкого оружия Украине оно стало украинским, и это относится ко всем вооружениям, включая боевые танки Leopard 2", - заявил он в интервью изданиям группы Funke, обнародованном в четверг, 8 августа.

"После российского вторжения в Украину зоной боевых действий стали территории обеих стран. Применение вооружений должно осуществляться в соответствии с нормами международного права", - добавил Фабер.

"Разумная военно-стратегическая мера"

Христианско-демократический политик Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) полагает, что вторжение украинских войск на российскую территорию "допустимо в рамках права на самооборону". "Это разумно и в военно-стратегическом смысле, ведь ослабляется давление на других участках фронта, поскольку связывает российские войска в Курской области или вынуждает Москву перебрасывать силы туда", - сказал он в интервью газете Tagesspiegel.

В то же время социал-демократический политик Ральф Штегнер (Ralf Stegner) сдержанно отнесся к  возможности применения Украиной немецких вооружений в Курской области. "Что касается обороны Украины от российской агрессивной войны, то в пограничном регионе имела место исключительная ситуация, поскольку город Харьков приходилось защищать от ударов с территории сопредельной России. Но это не подразумевало общей смены стратегии касательно применения вооружений, поставленных Украине Германией", - заявил он в интервью газете Handelsblatt.

Правительство ФРГ в конце мая после длительных дебатов разрешило Киеву использовать поставленные ФРГ вооружения против целей в России, но это распространялось лишь на районы, граничащие с Харьковской областью.

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