Полк "Азов" назвал возможные причины смерти пленного в РФ

К смерти 55-летнего водителя полка "Азов" Александра Ищенко могли привести травмы, полученные им в следственном изоляторе Ростова-на-Дону. Фото документов с результатами вскрытия разместил в среду, 7 августа, в Facebook заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар. Он заявил, что публикует их с согласия жены Ищенко - Елены.

Как следует из одной из справок, смерть наступила в результате "закрытой тупой травмы грудной клетки в результате контакта с тупым предметом". В другой справке также упоминаются "шок" и "множественные переломы ребер".

Обозначена дата смерти: 22 июля

Печати на справках принадлежат Днепропетровскому областному бюро судебно-медицинской экспертизы. В качестве заведующего называется "Мамедов Ш.М.". На сайте бюро Мамедов Шолат Мейданали Оглы значится как заведующий "Отделом судебно-медицинской экспертизы трупов и дежурных экспертов". В графе дат выдачи справок указаны 2 и 3 августа 2024 года. Обозначена и дата смерти: 22 июля 2024 года.

Проверить подлинность справок и обстоятельства их составления на момент публикации материала не представляется возможным.

Как отмечает издание "Медуза", Украина могла получить труп в ходе обмена с Россией телами погибших военных. Один из таких обменов состоялся 2 августа.

"Это не просто еще одно циничное нарушение россиянами Женевской конвенции об обращении с военнопленными", - написал Паламар. "Это удар по человеческой чести и достоинству, по международному праву, по тем принципам и ценностям, которые мы отстаиваем на фронте… Только огласка, давление на россиян и возвращение наших пленных домой могут остановить эти убийства", - добавил он.

О смерти Ищенко стало известно на заседании суда в РФ

О смерти Ищенко стало известно на заседании Южного окружного военного суда 31 июля. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец после этого заявил, что Украину никто о произошедшем не уведомил.

Ищенко вступил в территориальную оборону полка "Азов" 25 февраля 2022 года после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и стал работать водителем. Весной того же года он попал в российский плен в Мариуполе. В России он стал фигурантом уголовного дела против 24 "азовцев".

Им вменяют действия, направленные на насильственный захват власти (статья 278 УК РФ), участие в деятельности террористической организации (статья 205.5 УК), прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (статья 205.3 УК).

В рамках процесса судят тех, кто служил в полку. В числе обвиняемых есть и те, кто к началу войны уже не состоял в его рядах. Их арестовали дома или при "фильтрации". Правозащитное движение "Мемориал" считает всех фигурантов дела политзаключенными.